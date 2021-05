Gustavo Poyet tras la tercera derrota consecutiva de la UC: “Estoy preocupado porque no me pasó mucho”

“Se perdió el tricampeón“. Eso es lo que dicen por estas horas los hinchas de la Universidad Católica, quienes a las dos derrotas que suman en Copa Libertadores, ahora sumaron una nueva caída, esta vez por el Torneo Nacional ante Deportes Melipilla.

Los “potros” vencieron por 2-0 a los “cruzados” en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera. Tras un primer tiempo intenso en la Región de Valparaíso, en el segundo tiempo llegaron los abrazos para el local.

Tras el encuentro, el entrenador uruguayo de la Universidad Católica, Gustavo Poyet, comentó sobre el partido que: “en cuanto a juego, hasta el gol por la razón que quieras poner, estábamos bien en campo contrario, estábamos llegando, pero sin claridad. La sensación después cambia con el gol y nos golpearon”, dijo en conferencia de prensa.

“Tenemos que convencer a los jugadores de que pueden jugar bien. No ha cambiado nada en el grupo, creo que hay que recuperar la confianza y después ver que hay cosas que funcionan y otras que no. Como tal hay que trabajar”, agregó el adiestrado de la UC.

Insistió en que: “no me gusta poner excusas, sé el tiempo y los jugadores que tenía. Sé que la gente va a pensar que es muy malo porque perdimos, pero pensando en lo que quiero y estoy buscando, me gustó mucho más que otros partidos. Me quedo con la derrota y me pega, es un tema que no hay tiempo y lo tengo que solucionar”, sostuvo Poyet.

Al finalizar entregó sus sensaciones tras la tercera derrota consecutiva de su equipo: “estoy preocupado porque no me pasó mucho salvo en equipos peleando el descenso de perder tres partidos consecutivos. No me voy tan lejos, no me lo plateo ahora ni nunca, es un tema que no pasa por ahí, pasa por muchas cosas más”, cerró sobre una posible renuncia en caso de no vencer a Nacional por Copa Libertadores el próximo miércoles.