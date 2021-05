Rodrigo Holgado será la gran ausencia en Audax Italiano para el Clásico de Colonias ante Unión Española

Audax Italiano es el flamante líder del Campeonato Nacional tras las primeras cinco fechas del Campeonato Nacional, y este sábado intentarán ratificar su buen momento visitando a Unión Española en un nuevo Clásico de Colonias.

Sin embargo, los itálicos tendrán una sensible baja puesto que Rodrigo Holgado no podrá decir presente luego de sufrir una fractura en su nariz en el último partido ante Deportes Melipilla.

Fue el propio jugador quien confirmó su ausencia en el programa Más Que Fútbol de DirecTV. “Seguí jugando porque no pensé que fuera una fractura. En el entretiempo vi el estado de mi nariz. Me dolía, pero yo quería seguir en el juego. No estaré disponible para jugar contra Unión Española, sí para el siguiente partido”, señaló.

Además comentó el buen momento que atraviesa el cuadro floridano. “Nos pusimos como objetivo terminar las primeras diez fechas lo más alto posible y luego analizar. Vamos partido a partido, esto recién comienza. Queremos tener un buen resultado ante Unión Española y seguir luchando arriba”, sostuvo.

Finalmente, se refirió al lamentable accidente que protagonizó en el mes de abril del año 2020, cuando, en estado de ebriedad, chocó en su vehículo contra un motociclista de 60 años, el que finalmente falleció. “Viví un momento durísimo. Jamás olvidaré lo que pasé. Hablé con su familia y me quedo con su perdón. Lo que diga la gente está bien, pero yo siento el perdón de la familia. Pensé muchas veces que mi carrera se terminaba, pero Audax y mi familia me apoyaron mucho”, sentenció.

El partido entre Unión Española y Audax Italiano está programado para las 15:30 horas de este sábado en el Estadio Santa Laura, y tú podrás seguir todos los detalles junto a la transmisión de ADN Deportes.