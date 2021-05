Gustavo Quinteros tajante: “Hoy en Chile no veo ningún equipo superior a Colo Colo”

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió al presente de Colo Colo, al plantel y a las incorporaciones que espera sumar de cara al resto de la temporada.

En conversación con La Tercera, el estratega confirmó que espera un delantero para la segunda mitad del campeonato, ya que espera poder contar con, al menos, dos jugadores por puesto. “Sí, para la segunda rueda. Lo que pasa es que cada vez que se va un jugador hay que reemplazarlo. Todos los equipos del fútbol chileno se han reforzado. No solo los que están en copas internacionales o los que pelean el campeonato”, señaló.

“Nosotros todavía estamos en esa formación. El defensa central ya llegó, está en cuarentena. Con él reemplazamos a Barroso. Ahora tenemos que reemplazar a Paredes y lamentablemente en esta primera parte del campeonato no se pudo“, sostuvo Quinteros.

Además agregó que “el equipo se ve bien, pero los planteles se forman con dos jugadores por posición. No hay que estar haciendo debutar a jugadores todo el tiempo o poniendo volantes de centrales o laterales de centrales. Lo ideal en un plantel competitivo es tener dos jugadores especialistas por puesto”.

También comentó el escenario en que se encontraba el cuadro “popular” mientras peleaban los últimos puestos del anterior torneo. “Cuando yo llegué en octubre, encontré un equipo muy complicado, con muchos problemas extrafutbolísticos que poco a poco fuimos solucionando. Hice reuniones con los dirigentes, con los jugadores, se solucionaron varios casos, los asuntos económicos y después de un mes y medio, el equipo empezó a sacar resultados”, indicó.

Asimismo valoró el rendimiento de los juveniles que han tenido su oportunidad en el primer equipo. “Le estamos dando forma al equipo, incorporamos varios jugadores, cambiamos el sistema de juego. Hay jóvenes que están empezando a jugar con continuidad. Todo esto lleva un tiempo. Yo creo que tenemos una buena escuadra, pero este equipo en la segunda mitad del año, en la segunda rueda, va a tener mucho mejor funcionamiento”, manifestó el DT.

“Hoy Daniel (Gutiérrez) está siendo titular. Si mantiene su nivel y ese nivel es mejor que el de los demás, no tenga dudas de que va a seguir jugando. Ahora, si él baja o el que viene está mejor que él, va a jugar el otro. Yo no le regalo el puesto a nadie“, añadió.

En la misma línea, tuvo palabras para el presente de Nicolás Blandi. “Hace meses que no entrena normal, recién ahora está en eso. Entonces yo no puedo ponerlo en la cancha de un día para otro. Primero se tiene que ganar el puesto, se tiene que poner bien, tiene que entrenar, debe verse mejor de los que están jugando. Tú me dices que tengo, pero en realidad no está el jugador todavía”, afirmó.

El técnico de Colo Colo también comentó su relación con Daniel Morón y su buena gestión como gerente deportivo. “La verdad es que desde que entró Daniel Morón se agilizaron mucho las cosas. Él siempre estuvo de acuerdo conmigo y yo de acuerdo con él. Fue un acierto que lo nombraran y que siga ahora como gerente deportivo”, detalló.

Finalmente, Gustavo Quinteros fue tajante en asegurar que “hoy en Chile no veo ningún equipo superior a Colo Colo, futbolísticamente hablando. Miro a todos los equipos y no veo a ninguno que marque diferencias, no sobre Colo Colo solamente, sino sobre otros equipos. Veo a cinco o seis equipos que están más parejos, otros que se están formando. Siento que cualquiera de estos cinco o seis equipos puede ser candidato al título”.