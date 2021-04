Antonio Conte espera que lesionado Arturo Vidal vuelva a jugar antes del fin del torneo italiano

Fue el pasado 12 de marzo cuando Arturo Vidal fue sometido en Barcelona a una operación en la rodilla izquierda. Y la recuperación ha sido más larga de lo esperado, al punto de que el volante nacional de nuevo no fue considerado para el partido de este fin de semana del Inter de Milán, de visita este sábado desde el mediodía chileno ante el colista del calcio, el Crotone, por la fecha 34 del torneo italiano.

Asi, ya serán ocho los encuentros del equipo lombardo en los que el bicampeón de la Copa América está fuera de la convocatoria del entrenador Antonio Conte. La última vez que jugó fue el 8 de marzo, cuando estuvo 52 minutos frente al Atalanta.

El netrenador se refirió a la situación de Arturo Vidal ante el requerimiento de ADN Deportes.

“¿Vidal? Ha tenido un percance en cuanto a lesiones. Sufre de una sobrecarga en la rodilla, un edema, y eso lo está retrasando todo. Aún no está entrenando con el grupo, por lo que no está disponible. Ojalá pueda volver antes de que termine el campeonato“, señaló el técnico del Inter.

El equipo de Arturo Vidal y de Alexis Sánchez, que suma 79 puntos en 33 partidos, podría tituarse campeón por primera vez en once temporadas durante es fin de semana. Para ello, debe vencer al Crotone (lo que asoma como casi un hecho, dado que es último entre veinte participantes con apenas 18 unidades) y que el segundo, el Atalanta con 68 puntos, so sume de a tres en su visita al Sassuolo, duelo que empezará a las 9 am de Chile el domingo.