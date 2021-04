El llamado de Karen Araya para mejorar el fútbol femenino en Chile: “Sin el apoyo de los clubes, las jugadoras no podemos hacer mucho”

Tras lograr la anhelada clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, las futbolistas de la Selección Chilena Femenina ya iniciaron los regresos a sus respectivos clubes con el objetivo cumplido.

En este escenario, la volante de la Roja, Karen Araya, conversó con Los Tenores de ADN sobre el logro obtenido, la preparación para la cita olímpica y el desarrollo del fútbol chileno femenino.

La mediocampista confesó que para llegar a Tokio 2020 tuvieron que mejorar lo mostrado en la Copa del Mundo 2019. “Nos dimos cuenta que con lo que teníamos en el Mundial no nos alcanzaba para competir con una selección africana. Ese fue el cambio de mentalidad que necesitábamos. Seguimos trabajando en lo físico, cuidando la alimentación, buscando un estereotipo de atleta y eso fue la clave en la mejora del rendimiento colectivo”, señaló.

De cara al desafío de estar en una cita olímpica, la futbolista de Santiago Morning aseguró que “los Juegos Olímpicos son más complejos que el Mundial. Si estamos dentro de las doce mejores selecciones es por algo, tenemos que tener una buena preparación en tres meses”.

Sobre el momento de fútbol femenino en Chile, Araya hizo un llamado para mejorar el desarrollo de la categoría. “Los clubes tienen que aportar más. Nos falta ese salto de calidad para tener mejores futbolistas y una liga competitiva. Sin el apoyo de los clubes, las jugadoras no podemos hacer mucho, necesitamos profesionales capacitados que quieran trabajar en nuestro fútbol, no cualquier persona”, declaró.

Finalmente, la seleccionada nacional se refirió a la opción de que Christiane Endler sea la abanderada chilena en la ceremonia inaugural de los JJOO. “Sería ideal y un orgullo tremendo para todas las futbolistas que nos represente ella, que ha sido la mejor en este último tiempo y sería fundamental para nosotras”, afirmó.