Unión Española evalúa la continuidad de Jorge Pellicer como su técnico

Mucha preocupación existe en Unión Española por su mal momento futbolístico. La humillante eliminación de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle (victoria por la cuenta mínima en Chile y caída por 6-2 en Ecuador) y el pobre rendimiento exhibido en los seis partidos que hasta ahora ha dirigido Jorge Pellicer en la competencia local, hacen que todas las críticas apunten directamente al entrenador que asumió en febrero pasado tras el despido de Ronald Fuentes.

La continuidad del actual director técnico rojo estaría siendo seriamente evaluada durante esta semana, aunque es casi un hecho que Jorge Pellicer dirigirá el próximo partido de los hispanos frente a Universidad de Chile, el lunes 19 de abril a las 20:30 horas en Rancagua.

Son varios los escenarios que se manejan, pero entre los factores considerados en el elenco del estadio Santa Laura perteneciente a Jorge Segovia está el monto de la indemnización por poner fin al contrato del DT, que por ahora tiene a sus dirigidos en el puesto 12° del Torneo Nacional, con 3 puntos en tres partidos (una victoria y dos derrotas).

De acuerdo a la información obtenida por ADN Deportes, esa cifra es un 40% más alta que la cuota mensual que recibe la institución por el contrato del fútbol chileno con la televisión.

Tampoco cayeron bien las declaraciones que Jorge Pellicer hizo en la previa del último duelo de Unión Española, derrota como local por 2-0 con Deportes Melipilla el último sábado, cuando reconoció que no pudo contar con Benjamín Galdames por instrucción del directorio.

“Es una pregunta que no me tienen que hacer a mí, sino que al directorio de Unión Española. Él no está en cancha por situaciones contractuales. Tengo la instrucción del directorio de no utilizarlo, a pesar de que iba a ser titular”, confesó en esa oportunidad el técnico cuando le preguntaron por Benjamín Galdames.

Pero la situación contractual del menor del clan Galdames estaría en vías de solución en las próximas horas. Desde que asumió Jorge Pellicer, el futbolista de 20 años ha sumado 167 minutos en cancha.

Entre los cuestionamientos a la gestión del técnico están los bajos niveles futbolístico y físico del equipo. Y también han sorprendido algunas decisiones, como prescindir de Felipe Méndez entre los titulares en el partido de vuelta contra Independiente del Valle, además de la no inclusión del internacional boliviano Alejandro Chumacero, quien ha estado en la banca en las tres primeras fechas del torneo.

En la próxima jornada, los hispanos deben visitar a la “U” en El Teniente de Rancagua. Y si no mejoran ni consiguen un buen resultado, será muy complicado sostener la continuidad de Jorge Pellicer.

Si se confirma su partida, se evaluaría recurrir a César Bravo, jefe del fútbol joven y quien ya dirigió en forma interina tras la salida de Ronald Fuentes y consiguió una victoria de visita ante Curicó Unido por 4-2.

Por ahora, prefieren no adelantar otros escenarios desde Santa Laura, donde además aseguran que no están negociando con algún o algunos de los técnicos disponibles en el mercado.