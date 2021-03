Alejandro Chumacero y su presente en Unión Española: “Ya me dicen Chumasteiger, pero sirve para unirse al grupo”

Alejandro Chumacero es sin duda uno de los flamantes refuerzos de Unión Española para la presente temporada, donde buscarán pelear nuevamente por el título nacional al igual que en el anterior campeonato.

El jugador boliviano, en conversación con La Tercera, comentó el por qué decidió venir al cuadro hispano. “Por el país, la ciudad, la oportunidad. Tú sabes que para mi carrera es muy importante seguir a alto nivel. Mi elección se basó en eso. Tuvimos que esperar mucho porque en Chile se siguió jugando hasta hace poco. Tuvimos que esperar harto. Apenas acabó el torneo tuve que esperar que me eligieran. Fue agradable que confiaran en mí”, señaló.

También se refirió a su apodo de “Chumasteiger”, afirmando que en Unión ya lo llaman así. “Sí, me bromean con eso. Yo soy carismático. Me adapto bien a lo que venga. Me llamen como me llamen no hay problema. Yo juego con ellos, en Unión ya me dicen Chumasteiger, pero sirve para unirse al grupo. El Mono Sánchez, Benja, Palacios que jugué en Puebla con él, con todos ya me llevo bien. Ya me voy conociendo con todos”, sostuvo.

Finalmente, el volante manifestó que se siente motivado por pelear el título tal como en 2020, e indicó todo lo que puede aportar en el club. “Todo lo que tengo, la experiencia que llevo en el fútbol. Primero está el equipo y de ahí aportar lo que uno sabe. Transmitirle mi experiencia a los jóvenes, ayudarles un poco. Siempre dispuesto para el grupo, eso es lo esencial para empezar bien”, aseguró.

“Es motivante. Existe la presión, pero esa presión hay que utilizarla para hacer cosas buenas. Y es motivante porque uno está en un club grande de Santiago. Vamos a pelear, hay que pelear. Tenemos que seguir trabajando para tener un buen año”, sentenció el jugador.