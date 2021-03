Joaquín Larrivey confía en los juveniles que debutan contra San Lorenzo: “Si están acá por algo es, se lo han ganado durante mucho tiempo”

Este miércoles, Universidad de Chile tiene un duro enfrentamiento contra San Lorenzo de Almagro en Argentina, donde buscará clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

El equipo “azul” enfrentará el partido de revancha ante los de Boedo con un diezmado plantel, ya que un brote de coronavirus más una lesión, provocó la baja de 13 jugadores. Por esta razón, Rafael Dudamel alineará una escuadra plagada de juveniles.

En medio de su llegada a Buenos Aires, el delantero trasandino, Joaquín Larrivey, sostuvo palabras con la prensa y aseguró que a pesar de las diversas bajas que tiene la U, está confiado en lo que realizarán lo jóvenes.

“Hubiera sido complicado con todos los jugadores disponibles, ahora es más complicado, está clarísimo, tendremos un equipo con muchos chicos que no han jugado ningún partido, pero es la circunstancia que estamos viviendo y no tengo duda que harán un gran partido, confiamos plenamente, si están acá por algo es, se lo han ganado durante mucho tiempo“, aseguró.

Aún así, “LarriKane” tiene claro que el conjunto universitario afrontará el partido de la mejor manera. “Venimos con mucha ilusión, sabiendo de las dificultades que se nos plantea por este problema del virus, pero tenemos muchas ganas y ojalá que podamos hacer las cosas lo mejor posible, hacer un gran partido e ilusionados por pasar a la siguiente fase“, afirmó.

Finalmente, el ariete de 36 años se mostró alegre de jugar en su país y señaló que “siempre es especial venir a la Argentina, no pude venir nunca por el tema de la pandemia, no he podido abrazar a mis viejos y además siempre será especial enfrentar a San Lorenzo porque yo me formé en Huracán, y siempre me ha ido bien contra ellos“.

El enfrentamiento entre el “Romántico Viajero y el “Cuervo” está programado para esta jornada a las 21:30 horas en el estadio Pedro Bidegain, y tú podrás seguir todos los detalles junto a ADN Deportes.