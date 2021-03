¡Vuelco total! Jorge Valdivia no llegará a Unión Española y Luis Baquedano disparó con todo: “Muy poco serio, una falta de respeto. Que le vaya bien en otro lado”

Estaba todo listo. Jorge Valdivia tenía cerrado su arribo a Unión Española, sin embargo, su fichaje no se concretó y no llegará al cuadro hispano.

Sin embargo, esta situación molestó a la dirigencia del cuadro de colonia, y el gerente general del club, Luis Baquedano, disparó con todo en contra del “Mago”. “Muy poco serio, una falta de respeto. Que le vaya bien en otro lado“, señaló.

“Teníamos un acuerdo cerrado, listo, lo iban a revisar incluso los médicos, y no apareció en la revisión, y posteriormente su representante me avisa que no va a venir a Unión Española”, afirmó Baquedano.

De esta forma, se cae el fichaje del volante formado en Colo-Colo, mientras que los hispanos deberán mentalizarse en Independiente del Valle de Ecuador, a quien recibirá en el Estadio Santa Laura el próximo martes 9 de marzo por la segunda fase de la Copa Libertadores.