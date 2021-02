Gustavo Quinteros sobre Miiko Albornoz: “Sería interesante que pueda llegar”

Colo-Colo ya oficializó a dos refuerzos para el próximo campeonato, se tratan de Juan Carlos Gaete y Felipe Fritz, pero además ya tiene un acuerdo con Martín Rodríguez, que será el tercer futbolista en incorporarse al elenco albo.

El entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros, en conversación con Los Tenores, afirmó que están mentalizados en hacer un torneo diferente este 2021. “La verdad que fueron cuatro meses en que le pusimos el pecho a todos los problemas, y gracias al esfuerzo de los jugadores y de los dirigentes se pudo salir adelante. Ahora hay que pensar en un objetivo totalmente distinto. Los jugadores que están llegando van a hacer mucho para que esto pueda concretarse, no tengo duda que vamos a formar un equipo competitivo que pelee los primeros lugares, donde tiene que estar siempre Colo-Colo“.

El DT tuvo palabras para los refuerzos con los que ya cuenta el cuadro albo y comentó los nombres que le entregó a la directiva. “Fue una lista que yo le dejé a los dirigentes, estamos tratando de ubicar a los jugador pero no es fácil, porque es un año complicado. Se están haciendo esfuerzos y me consta. Hay defensores, mediocampistas, medias puntas y delanteros. Yo creo que con los jugadores que van llegando no tengo dudas que vamos a formar un equipo competitivo, ojalá que estos días se vayan concretando. Martín Rodríguez estuvo en la lista, con Gaete estuvimos hablando para incorporarlo de extremo. Fritz es una apuesta y una incorporación que hace el club, que tiene condiciones, a futuro puede ser importante”.

Al ser consultado por Miiko Albornoz, que no ha generado consenso en la Comisión de fútbol ampliada, Quinteros explicó que sí es de su gusto el futbolista. “Es un buen jugador, puede jugar de central y lateral, estuvo en la selección, sería una buena incorporación, sería interesante que pueda llegar. Siempre pensando en la renovación que estamos haciendo, se fueron varios jugadores, tenemos a Opazo que no va a poder jugar, porque le falta un tiempo de recuperación. Sería interesante que pueda llegar. Sería importante que se solucione lo antes posible, porque el 21 de marzo se juega un partido importante, con un equipo que viene hace años constituido, nosotros estamos cambiando muchísimos jugadores y posiciones, necesitamos tener más tiempo de adaptación y entrenamientos. El apuro está de nuestro lado de incorporar lo antes posible, ojalá se pueda dar que este fin de semana sea posible la incorporación de Albornoz y otros jugadores que están negociando”.

El entrenador de Colo-Colo analizó la búsqueda del “9” y los diferentes nombres que han sonado para ese puesto que son Cecilio Waterman y Octavio Rivero. “Waterman es un jugador interesante que mostró condiciones en el fútbol chileno, lo tenemos en cuenta, es un jugador que está y nos gusta. Está dentro de una lista y es muy posible que se pueda concretar en cualquier momento. Octavio Rivero siempre estuvo en la lista para ser incoporado, es un jugador que estaba jugando en una liga que tiene más posibilidades económicas, nosotros no las tenemos. En un presupuesto que tenemos en el club tratamos de incorporar las características de jugadores que le puedan dar un funcionamiento para que el equipo que juegue bien, a veces necesitas jugadores como Octavio Rivero y Waterman, también hay otras posibilidades, vamos a tener que concretar alguno para poder llegar lo mejor posible al partido de Supercopa”.

El DT albo también comentó el caso de Nicolás Blandi y lamentó que no haya podido rendir en el cuadro albo. “Está buscando la posibilidad de salir, él no pudo demostrar las condiciones, es una pena porque es un jugador que tiene un nombre, un currículum, que ha jugado en equipos grandes. No pudo demostrar sus condiciones, no pudo jugar demasiado, por distintas circunstancias. Él se está buscando una opción para salir, si sale alguna la va a tomar y nosotros trataremos de buscar un reemplazante para esa posición . El jugador tiene que buscar un lugar donde jugar, donde demostrar sus condiciones para ser feliz, un jugador que está en un club y no tiene posibilidad de jugar, yo creo que no es feliz. Más allá que tenga contrato, yo creo que hará todo lo posible para buscar una opción, pero lo ideal sería buscar una opción para que él pueda ser feliz, pueda jugar, pueda demostrar sus condiciones, cosa que acá en Colo-Colo no lo pudo hacer”.

El estratega también comentó de los casos de futbolistas que no continuaron en el club y aseguró que la situación de Julio Barroso está muy difícil de revertir. “Es un tema que ya decidió el Directorio, que está hablado, hay una reunión el lunes, pero es un tema que ya se hizo público. Es un jugador que terminó jugando muy bien, estuvo en una lista para la renovación, pero bueno, tenemos que reemplazarlo y volver a buscar un jugador de esa categoría y esperar el lunes hablar de todos estos temas y solucionarlos de la mejor manera. Estamos en contacto totalmente con los dirigentes, estamos solucionando los inconvenientes. Hoy por hoy estamos reemplazando a aquellos que se fueron, estamos tratando de incorporar gente joven y también algunos de experiencia que puedan venir para darle categoría al plantel y que estos jugadores sean capaces de pelear por el título y clasificar a Colo-Colo a la copa”.

Finalmente, Quinteros tuvo palabras para Esteban Paredes, que seguirá su carrera en Coquimbo Unido. “Yo hablé mucho con Esteban, siempre hablaba y le decía que piense bien lo que quería hacer, conmigo siempre iba a tener las puertas abiertas para lo que él quiera. No sé si con la edad que tiene, puede jugar a su mejor nivel, el tiempo pasa para todos, también para los fenómenos como él. Si él decide seguir jugando, será porque se siente feliz haciéndolo, hay que respetar su decisión. Es una persona muy positiva, Esteban fue muy importante para que Colo-Colo se pueda salvar en esa situación crítica, conmigo jugó bastante antes de su lesión, después le costó mucho recuperarse futbolísticamente. Siempre aportó lo mejor que tiene como referente de la institución para que entre todos pudiéramos sacar adelante ese mal momento de Colo-Colo. Le deseo lo mejor, se lo merece, ojalá en algún momento nos podamos encontrar y podamos compartir nuevamente charlas de fútbol. Verlo jugar es lindo, un jugador tan importante que dio el fútbol chileno“, sentenció.