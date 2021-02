Hugo Balladares y derrota ante Colo-Colo: “Claramente no era lo que teníamos propuesto”

Universidad de Concepción se convirtió en el tercer equipo descendido a Primera B, luego de caer por la cuenta mínima ante Colo-Colo en el Estadio Fiscal de Talca.

El entrenador del campanil, Hugo Balladares, conversó con Los Tenores donde rechazó tajantemente las acusaciones que apuntaban a que el plantel se habría dejado ganar ante los albos.

“Desde chico me enseñaron a que el ego no sirve para nada, así que el hecho de sentirme manchado por un descenso no lo valido, porque se lo que hicimos, se cual es el trabajo que hay detrás, se del esfuerzo de los jugadores, y eso mismo se los transmitimos a ellos“, señaló

Además se refirió al planteamiento en cancha, donde admitió la responsabilidad por no generar variantes durante los 90 minutos. “Nosotros teníamos previsto que ellos salieran a presionarnos desde el inicio hasta que consiguen el gol. Lamentablemente ahí nosotros no nos supimos sacudir de esa presión que nos puso, y esa responsabilidad pasa por nosotros, los que estamos afuera, que no pudimos transmitir variantes dentro de la cancha“, afirmó.

“Claramente no era lo que teníamos propuesto. Ellos tuvieron la capacidad de tapar nuestras salidas hacia los laterales e interiores, que son con los que provocábamos movimientos que nos ayudaban a tener un mayor control en el inicio de la jugada”, sentenció.

Finalmente, Balladares confirmó que seguirá en el banco penquista para la próxima temporada en la Primera B, y que ya comenzaron a analizar a los jugadores que seguirán y a los que pretende traer.