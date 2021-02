Esteban Paredes: “Si está la opción obviamente yo quiero seguir, pero vamos a ver varios factores”

Colo-Colo sacó adelante tarea y ratificó su presencia en Primera División tras derrotar por la cuenta mínima a Universidad de Concepción.

Sobre este crucial triunfo en la historia de los albos se refirió el delantero Esteban Paredes, quien no ocultó su alegría por mantener la categoría y detalló su calvario en las últimas jornadas. “Quiero felicitar a Universidad de Concepción, creo que fue un digno rival. Felicitar a mis compañeros, que dieron todo dentro de la cancha. Nosotros estuvimos trabajando muy duro en estos meses, y si está la opción obviamente yo quiero seguir, pero vamos a ver varios factores“, señaló.

“Fue una pesadilla que no terminaba nunca, más estando afuera en la banca, sin jugar o entrando algunos minutos, La verdad quería sacarme este peso de encima, y gracias a mis compañeros se logró y pudimos quedarnos en primera como debe ser”, explicó el goleador.

Además, tuvo palabras para su carrera, donde no descartó seguir jugando otra temporada más, ya sea en Colo-Colo o en otro club. “Si no es acá será en otro equipo,pero obviamente me gustaría retirarme acá como debería ser”, manifestó.

“Yo dije que me quería retirar a fin de año. Nosotros tuvimos una charla con el profe Quinteros, en la cual lo que dijo me lo dijo a mi, así que vamos a ver en el transcurso de los días, hablarlo con la familia y esperar“, aseveró el jugador.

Finalmente, aseguró que lo vivido durante el año 2020 entre jugadores y dirigentes no debe volver a ocurrir. “Fue muy duro vivir esa etapa donde nos mandaron al seguro, tuvimos reacciones entre los compañeros que no debieron ser“, puntualizó.

“Pero la verdad es que tuvimos una reunión donde teníamos que volver a ser una familia como es Colo-Colo, y creo que hoy la tenemos, no hay rencores, dejamos de lado los egos y hoy se vio reflejado“, sentenció.