Daniel Morón tras la crucial victoria de los albos: “Esto es Colo-Colo, muchas veces te hace sufrir, pero también te hace gozar mucho”

Una de las victorias más importantes en su historia obtuvo esta tarde Colo-Colo ante Universidad de Concepción por la cuenta mínima, lo que le valió mantenerse en Primera División.

Tras el cotejo, el exportero de los albos, Daniel Morón, se refirió a lo angustiante y estresante que han sido las últimas fechas, pero que todo valió para el hincha colocolino. “Con una tensión enorme. Créanme que no me ha tocado vivir ni siquiera como jugador una situación así, a pesar de que estuve en clubes chicos, pero nunca he estado en esta situación tan estresante como estuve en los últimos 4 partidos“, señaló.

“Esto vale toda esa angustia que hemos pasado todos los hinchas de Colo-Colo. La gente lo estaba pasando muy mal. Yo les decía que esto es Colo-Colo, muchas veces te hace sufrir mucho, pero también te hace gozar mucho“, aseguró Morón.

Con este resultado, y tras la peor temporada de su historia, Colo-Colo se mantendrá en el Fútbol de Honor, siendo todavía el único equipo que no ha descendido.