Esposa de Hummels tras muerte de exnovia de Boateng: Sé lo brutal que puede ser el mundo del fútbol

Kasia Lenhardt, exnovia del futbolista del Bayern Múnich, Jerome Boateng fue encontrada muerta este miércoles en su departamento tras haber terminado su relación hace una semana. Esposa de jugador alemán y que conocía a la modelo, reflexionó sobre lo acontecido centrándose en el odio cibernético.

La pareja del jugador Mats Hummels, Cathy, entregó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde lamentó la muerte de la joven modelo polaca y el acoso que debió haber experimentado en sus redes sociales por la ruptura con Boateng, revelando que ella misma alguna vez planeó quitarse la vida por una depresión.

“Estoy conmocionada y realmente triste. ¿Cuán desesperada debe haber estado? ¿Cuán triste? Yo también pensé en el pasado que ya no quería vivir. No por el acoso, sino por mi depresión. Y puedo decirte una cosa: solo puedes suicidarte si estás en el fondo“, fueron las primeras palabras de la publicación que realizó la influencer.

Junto con eso, agregó: “Quiero señalar que este odio tiene que terminar, avergonzar a las personas por su cuerpo y el acoso virtual debe terminar. Lo siento mucho, querida Kasia. De hecho, desearía haberte escrito porque las dos estamos en el mundo del fútbol y sé lo brutal que puede ser. Cuántos prejuicios, envidias y resentimientos a los que uno se enfrenta. La verdad a menudo es muy diferente. Puedo manejarlo porque he aprendido mucho de mi pasado. Pero muchos no lo lograron. Kasia no lo logró“.

Cathy Hummels de 33 años continuó profundizando en el tema y para finalizar indicó: “Te prometo que trabajaré aún más contra el acoso en Internet. Espero que descanses en paz y con una sonrisa en tu rostro #Stopcybermobbing“.

Cabe destacar que la joven Kasia Lenhardt de 25 años fue encontrada muerta tras la celebración del sexto cumpleaños de su hijo y después de haber publicado una fotografía en Instagram diciendo: “Ahora es donde trazas la línea. Suficiente”.