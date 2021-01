Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó la solicitud de Deportes Iquique de suspender los descensos por la tabla ponderada

Deportes Iquique había solicitado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la suspensión de los descensos que son a través de la tabla ponderada como medida cautelar, porque iría en contra de los estatutos de la ANFP.

Sin embargo, la respuesta que obtuvieron no fue la esperada, porque el TDLC rechazó la petición. “Respecto de la medida prejudicial precautoria consistente en la suspensión de la aplicación de la tabla ponderada 60/40, no ha lugar, atendido que, tal como lo exige el artículo 25 del D.L. N° 211, no acompaña antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama ni se acreditó que dicha medida sea necesaria para impedir eventuales efectos negativos en la competencia dentro del mercado definido ni para resguardar el bien común”.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fijó una audiencia con la ANFP para el 17 de febrero a las 15:30 horas por videoconferencia, para exhibir el registro de audio completo de la Sesión del Consejo de Presidentes de la ANFP, realizada el 19 de diciembre de 2019.

Deportes Iquique está penúltimo en la tabla del campeonato 2020 con 32 unidades, pero están últimos en la tabla ponderada.