Juan Antonio Pizzi aseguró que cuenta con Marcelo Díaz en Racing: “Lo considero uno de los mejores volantes centrales”

Durante esta jornada, Juan Antonio Pizzi fue presentado como nuevo entrenador de Racing Club, sustituyendo a Sebastián Beccacece en la banca de la “Academia”.

En conferencia de prensa, “Macanudo” fue consultado por su situación con Marcelo Díaz, señalando que considera a “Carepato” uno de los mejores volantes centrales en los últimos años del fútbol sudamericano, y agregó que espera contar con él una vez se recupere de su lesión al tendón de aquiles.

“A Marcelo lo conozco mucho, lo he tenido dos años como uno de los pilares de la selección de Chile. Se lo dije al “Mago” (Rubén Capria) y no tengo problemas para expresarlo públicamente, lo considero uno de los mejores volantes centrales, me atrevería decir uno de los diez mejores volantes en los últimos 20 años del fútbol sudamericano“, manifestó.

“Conozco perfectamente cuáles son sus cualidades. Si creo que ese elogio está emparentado con su mejor versión física. Cuando no es así, disminuye mucho sus posibilidades. Viene de una intervención quirúrgica, está en proceso de recuperación, creemos que el lapso de un mes y medio o dos meses va a estar disponible, y nos gustaría mucho contar con él”, aseguró Pizzi.

De esta forma, se confirma de momento que Marcelo Díaz seguirá ligado a la “Academia” hasta mediados de este año, fecha en el que expira su contrato.