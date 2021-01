Destino Portugal: Unión Española confirmó la partida del delantero Mauro Caballero

Semana complicada en Unión Española. Tras sufrir una apabullante derrota por 4-1 ante Huachipato el pasado martes, lo que los complica en su lucha por alcanzar a Universidad Católica en la parte alta de la tabla, el elenco hispano confirmó durante esta jornada la partida de uno de sus delanteros.

Y es que Mauro Caballero llegó a un acuerdo para dejar la casa hispana y convertirse en nuevo refuerzo de un equipo de Portugal.

Tras dos años como jugador del equipo que hoy dirige Ronald Fuentes, el delantero paraguayo emigró al sur de Europa para fichar por un equipo de la Segunda División portuguesa, el cual no revelaron desde Independencia.

“Agradecemos la entrega del jugador durante los dos años que defendió nuestros colores y le deseamos lo mejor en su nuevo desafío”, escribieron los de Santa Laura en sus redes sociales tras el anuncio.

🛫🇵🇹 Mauro Caballero emigra al fútbol portugués Tras recibir una oferta de la Segunda división portuguesa, el delantero Mauro Caballero finalizó su vínculo con Unión Española. La decisión fue ratificada y consensuada tras reuniones entre la dirigencia y cuerpo técnico hispano. pic.twitter.com/3gH2XPzSw9 — Unión Española (@UEoficial) January 21, 2021

De esta manera, Mauro Caballero vestirá su cuarta camiseta en Portugal, esto tras sus pasos por FC Oporto B, Penafiel y Desportivo das Aves.

Cabe destacar que esta es la segunda baja del equipo durante las últimas semanas, y es que hace muy poco el lateral Luis Pavez dejó la institución para fichar por el FC Juárez del fútbol mexicano.

Además, todavía no se define el futuro de Cristián Palacios, goleador que aún no asegura su permanencia en Santa Laura, pues la directiva no está convencida ante la sensible lesión que sufrió el delantero.

🌐🎥⏯ | ¡Te dejamos las primeras palabras de nuestro refuerzo Luis Pavez! ¡No te lo pierdas!#JuárezEsElNumberOne pic.twitter.com/V1I6yerx89 — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 13, 2021

En tanto, Unión Española comienza a prepararse para lo que será su siguiente desafío, donde recibirá a un complicado Coquimbo Unido por la fecha 28 del Torneo Nacional. El duelo está pactado para el martes 26 de enero a las 20:00 horas.