Luciano Aued se lanzó contra arbitraje: No sé con qué criterio dirigen, quieren desenfocarnos

Luciano Aued, volante de Universidad Católica se lanzó contra el arbitraje del fútbol chileno tras el polémico encuentro entre Audax Italiano y los cruzados por la pasada fecha.

El volante no escondió su molestia tras el término del partido y en conversación con CDF aseguró que al existir tantos reclamos entre los dos equipos, quedó en evidencia lo malo que fue manejado el partido por el juez principal Claudio Hermosilla. “Evidentemente quieren desenfocarnos, sacarnos del eje. Y muchas veces lo logran. Pero hoy se vio que todo el partido los dos equipos le estábamos reclamando cosas, porque nos estaba perjudicando a los dos. Eso quiere decir que el arbitraje fue muy malo”

De paso, criticó profundamente los constantes llamados desde el VAR hacia la cancha, lo que dificulta el trámite del encuentro. “Da bronca porque siempre van al VAR a revisar cosas y hoy nada, nada, nada. Es preferible que dirijan desde arriba y que acá no haya nadie porque si no va a chequear lo que le están diciendo, es muy difícil. No sé con que criterio dirigen”.

Otro que también terminó sumamente molesto fue Diego Buonanotte quien dijo “Llevo 15 años jugando fútbol profesional y jamás insulte a un árbitro“, a través de sus redes sociales.