El mensaje de Ibrahimovic sobre el respeto a las normas sanitarias: “El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan”

El delantero del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, lanzó un divertido mensaje mediante un vídeo en sus redes sociales sobre respetar las normas sanitarias para evitar el contagio de Covid-19.

En dicho mensaje, el futbolista llamó a mantener el distanciamiento social y a usar siempre mascarillas. “El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan. No desafíes al virus. Usa la cabeza y respeta las reglas. Distanciamiento social y mascarillas, siempre. Le vamos a ganar“, señaló.

Recordemos que el jugador dio positivo por la enfermedad a fines de septiembre, donde también mandó un particular mensaje. “Ayer di negativo a Covid y hoy positivo. Sin síntomas en absoluto. Covid tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea“, aseguró.

Cabe consignar que Europa es actualmente el foco de contagios del coronavirus, lo que ha generado el cierre de países y el endurecimiento de las medidas preventivas.