Huachipato sufrió este miércoles una dura derrota por 4-0 en su visita a The Strongest en el Estadio Hernando Siles de La Paz por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Javier Sanguinetti retomó sus acciones en el torneo continental luego de la suspensión de su partido ante Gremio por las inundaciones en Río Grande do Sul, pero no pudo festejar y cedió el liderato del Grupo C.

El elenco boliviano se impuso por medio de los goles de Rodrigo Ramallo a los 35′, mientras que Michael Ortega (61′), Álvaro Quiroga (61′) y Brayan Angulo (90′) estiraron la ventaja en el complemento para sentenciar el triunfo del local.

Con este resultado, The Strongest aseguró su clasificación a octavos de final y se ubicó en el primer lugar del Grupo C con 10 unidades, seguido por Huachipato en el segundo puesto con 5 puntos y Estudiantes que es tercero con 4 unidades. El colista de la zona es Gremio con 3 puntos, aunque con dos partidos menos.

En ese escenario, aún resta por definir el último cupo a octavos, considerando que los “Acereros” tienen un duelo pendiente ante el cuadro de Porto Alegre, que se disputará el martes 4 de junio desde las 20:00 horas en Talcahuano.

Antes de aquel encuentro, los “Siderúrgicos” deberán visitar a Estudiantes el miércoles 29 de mayo a partir de las 18:00 horas en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata, en Argentina.

Revisa los goles de la derrota de Huachipato ante The Strongest

Así llegaba el 1 a 0 de The Strongest vs Huachipato: desborde de Joel Amoroso y gol de Rodrigo Ramallo 🏆🔥pic.twitter.com/RGKOqxkoZr — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) May 15, 2024

Segunda asistencia de Joel Amoroso y gran definición de Michael Ortega para el 2-0 del Tigre ante Huachipato 🏆🔥pic.twitter.com/tx5wskauGw — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) May 15, 2024

Tiro libre de Michael Ortega y cabezazo goleador de Álvaro Quiroga, que había ingresado 30 segundos atras, para el 3 a 0 de The Strongest 🏆🔥 pic.twitter.com/ttrNdyY8m2 — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) May 15, 2024