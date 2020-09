Zlatan Ibrahimovic tras dar positivo por coronavirus: “El Covid tuvo el coraje de desafiarme, mala idea”

Una compleja situación es la que vive por estas horas el delantero sueco del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic. El ariete dio positivo por Covid-19 en Italia y se perderá los próximos encuentros del cuadro “Rossoneri “.

Mediante un comunicado, el cuadro milanés informó que “Zlatan Ibrahimović dio positivo por Covid-19 luego de una segunda ronda de pruebas de hisopo antes del juego de esta noche contra Bodø/Glimt”, encuentro por la tercera ronda de clasificación para la UEFA Europa League.

Tras la ratificación, faltaba el comentario del delantero, quien fiel a su estilo publicó un mensaje en sus redes sociales: “ayer (miércoles) di negativo a Covid y hoy positivo. Sin síntomas en absoluto. Covid tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea“, esgrimió.

El cuadro italiano adelantó que Zlatan “permanecerá aislado en su domicilio hasta que de negativo en dos pruebas consecutivas“.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020