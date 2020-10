“O Rei” Pelé en suelo nacional: Los históricos duelos que el astro cumpleañero jugó en Chile

Hasta el 23 de octubre de 1940, ningún famoso había nacido en Tres Corazones, un pequeño poblado ubicado en el estado brasileño de Minas Gerais. Seguramente Edson Do Nascimento, Dodinho, y María Celeste Arantes tampoco imaginaron que su hijo recién nacido, Edson, sería reconocido en todo el mundo. Y que su nombre, o mejor dicho su apodo, se convertiría en el máximo emblema del deporte más popular del planeta.

El 23 de octubre de 1940, hace 80 años, nació Edson Arantes Do Nascimento, Pelé.

Sintetizar la carrera de Pelé es imposible. Autor de 1284 goles oficiales, aunque seguro fueron mucho más. Tres veces campeón del mundo con la selección brasileña. Multicampeón y goleador con el Santos, pequeño club al que llegó a los 14 años y lo convirtió en sinónimo del mejor fútbol del mundo. Pelé cambió el deporte, lo masificó a niveles universales, fue capaz de extender su magia, su nombre, su estela y su herencia a lugares donde la pelota nunca había llegado.

La explosión de Diego Armando Maradona en el firmamento mundial, justo después del retiro de Pelé, asombró a tantos que muchos instalaron al 10 argentino a su altura. Maradona ayudó a alimentar un mito sobre quién fue más grande, en una permanente relación de amor – odio con el brasileño.

Pelé y el Mundial de 1962

En 1958, a los 17 años, Pelé comandó a Brasil a ganar su primer título del mundo. En los 60′ el brasileño ya era considerado el mejor futbolista del mundo. En esa década vino a jugar a Chile en múltiples ocasiones. Pelé era la gran atracción para el Mundial de 1962. Llegaba con 21 años, en plenitud de forma. Brasil concentró en la quinta región y allí jugó un legendario partido amistoso, donde el scratch se midió con Santiago Wanderers en la desaparecida cancha del estadio Chile Tabacos en Valparaíso. Una multitud llegó a ver al mejor jugador del globo.

El duelo se jugó a las 11.30 de la mañana. Brasil no se guardó nada. En cancha estaban Pelé, Vavá, Zagallo, Zito, Amarildo, Didí, Djalma Santos, ante el cuadro caturro que dirigía José Pérez. En el primer tiempo, el Scratch se puso arriba rápidamente por dos a cero con tantos de Vavá y Pelé.

Carlos Hoffmann anotó para los wanderinos antes que terminara el primer tiempo. En la segunda parte, Eugenio Méndez marcó el definitivo 2-2. Un resultado que llena de orgullo a los hinchas caturros, pero Juan Olivares sabe que Pelé y compañía se frenaron en la segunda parte.

Tres días después Brasil venció a Everton por 9-1 en un duelo que se disputó en el estadio de los viñamarinos. Dicho partido fue la antesala del estreno mundialista.

El 30 de mayo de 1962 el equipo debutó en el Mundial, jugando en el estadio Sausalito, venciendo a México por 2-0, en el único gol de Pelé en el certamen. Pelé se lesionó, fue reemplazado por Amarildo y el equipo igual fue campeón del mundo.

El partido olvidado

Hay un partido de Pelé en Chile que pocos conocen. El 13 de enero de 1963, Naval recibió al Santos en El Morro de Talcahuano. Llegaron más de 20 mil personas para un estadio que tenía un aforo máximo de 12 mil. El equipo brasileño viajó por el día a Talcahuano y venció al conjunto local por 5-0.

Sergio Inostroza tiene 77 años y ex presidente de los ex jugadores de Naval. A los 18 años jugó ese partido. Y tuvo que marcar a Pelé. Inostroza recuerda que el estadio estaba tan lleno que los jugadores no pudieron ir a camarines en el entretiempo y pasaron los 15 minutos de descanso en la cancha.

Defendiendo a Santos, el brasileño jugó en Chile en varias ediciones de los legendarios hexagonales de verano. Torneos que duraban varias semanas, donde se invitaban a destacados clubes y selecciones. Los equipos chilenos eran reforzados por jugadores de otras escuadras, como Tito Fouillioux y Leonel Sánchez que jugaron por Colo Colo, o Carlos Reinoso quien defendió a la Universidad Católica. Pelé jugó las ediciones de 1965, 1967, 1968 y 1971, ganándolas todas con la excepción de 1967 que fue para el Vasas de Hungría.

Las estadísticas dirán que el exSantos marcó 43 goles en 36 encuentros que disputó en suelo nacional, siendo Universidad de Chile su víctima favorita con 11 goles convertidos. Los porcentajes indican que el brasileño obtuvo un 72,2% de rendimiento. Una cifra que pocos podrían igualar en el país.

El mejor encuentro del Estadio Nacional

Pelé fue protagonista del partido que la historia recuerda como el mejor disputado en el estadio Nacional. El 16 de enero de 1965, Santos venció a Checoslovaquia por 6-4, con dos goles del astro brasileño. El juez de ese partido fue el internacional chileno Rafael Hormázabal.

El día siguiente, Julio Martínez escribió en la revista Estadio: “Pasará el tiempo, veremos cientos y miles de partidos, pero la memoria volverá siempre al espectáculo prodigado por Santos y Checoslovaquia”.

El inolvidable paso del mejor de todos por canchas chilenas. Pelé, el futbolista que convirtió este deporte en el juego más popular del mundo, nació en Tres Corazones, hace 80 años.