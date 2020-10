Moisés Villarroel tras marcarle a Colo-Colo en Copa Libertadores: “La gente de la U me ha agradecido por ese gol”

Colo-Colo quedó eliminado de Copa Libertadores y no pudo optar a la Sudamericana luego de caer por la cuenta mínima ante el Jorge Wilstermann.

El único gol del partido fue obra del joven mediocampista boliviano Moisés Villarroel, quien además tuvo un breve paso por Universidad de Chile a mediados de 2015, pero tuvo que dejar a los “azules” ya que la FIFA declaró nulo el contrato entre la “U” y Blooming por ser menor de edad.

En entrevista exclusiva con AS Chile, el verdugo de Colo-Colo se refirió al tanto con el que los “albos” quedaron eliminados, asegurando que anotar le dio una alegría enorme.

“Recuerdo que Orfano entró al área y tiró un centro atrás, Arrascaita me la pivoteó. En ese momento sabía que debía hace un buen control para darle rápido porque venían jugadores de ellos. Gracias a Dios un desvío ayudó y cuando la vi entrar lentamente fue una alegría enorme“, señaló.

“La verdad es que tuvo un sabor especial por mi paso en la Universidad de Chile. Fue corto y no pude jugar por diversos temas, pero la gente de la U me ha agradecido por ese gol. Igual yo soy respetuoso y si era Colo Colo u otro equipo lo hubiese celebrado de la misma manera“, afirmó Villarroel.

Finalmente, el joven volante se refirió al complejo momento que atraviesan los “albos”, manifestando que “cuando estuve allá pasaban por un buen momento y ahora sé que no están bien, es un equipo grande y está en crisis, por lo mismo no los vi bien ayer. No fue fácil, pero me sorprende verlo así. Colo Colo de local en otro tiempo sería distinto“.