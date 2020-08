Unión Española quiere volver a los primeros puestos: Así trabajan los hispanos para el retorno del torneo 

En ADN Deportes sabemos que esperas con ansias el retorno del fútbol chileno, por eso armamos un especial web #VuelveElFútbolEnADN para que estés al tanto de la contingencia de tu equipo.

En esta ocasión, analizaremos a Unión Española:

En pandemia…

Cuando se detuvo el fútbol, el plantel hispano, al igual que todo el fútbol chileno, comenzó a entrenar de forma telemática. El cuerpo técnico, liderado por Ronald Fuentes, comenzó a entregar pautas de trabajos semanales para que los futbolistas no pierdan la condición física y una vez a la semana se juntaban vía zoom para conversar con los jugadores.

El 28 de abril los futbolistas del plantel profesional, funcionarios y personal administrativo de Unión Española asistieron al Estadio Santa Laura para vacunarse en contra la Influenza.

El plantel profesional, cuerpo técnico y staff del elenco hispano se han sometido cuatro veces al procedimiento de tomas de exámenes PCR. Solamente en la primera vez no salieron todos negativos, luego que cuatro integrantes del grupos anteriormente mencionados resultaron con PCR indeterminado, por lo que se consideraron casos probables.

El 16 de julio Unión Española volvió a los entrenamientos presenciales en el estadio Santa Laura. El 4 de agosto, personal del Seremi visitó el Complejo Deportivo para revisar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Las autoridades entregaron un balance positivo de lo realizado en la comuna de Independencia.

El pasado 15 de agosto, Unión Española disputó un partido amistoso ante Barnechea. Los hispanos arriesgan ser sometido a un sumario sanitario, porque se desplazó sin autorización a la comuna de Colina.

La Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, explicó lo sucedido entre ambos clubes.”Hay que ser muy responsable con el permiso único colectivo. Acá nos señalan que no hubo mala fe, sino desconocimiento que no se podía practicar un partido de entrenamiento en fin de semana en cuarentena. Hemos señalado que seamos súper responsables, porque se daña la actividad. Unión Española y Barnechea han reconocido que ha habido mala fe“.

Campaña 2020…

Unión Española tuvo un comienzo de año complicado, luego que desde la dirigencia se tomara la decisión que el equipo no se presentara al partido frente a Universidad de Chile, que definía el Chile 4 que iba a la Copa Libertadores.

Los hispanos están 7º en la tabla de posiciones con 11 puntos, misma cantidad que Audax Italiano y Huachipato. En siete partidos, el elenco de Santa Laura ha ganado tres, empatado y perdido dos encuentros. Han anotado 14 goles y le han marcado 11 tantos.

El último partido que los dirigidos por Ronald Fuentes fue el 15 de marzo en el empate 4-4 frente a Huachipato en el estadio Santa Laura. El siguiente rival que tenían programado para enfrentar era Universidad de Concepción de visita, pero en la vuelta al fútbol tendrán que jugar primero su partido pendiente ante Universidad Católica.

En las estadísticas destacadas por el club, aparecen tres jugadores. El goleador de Unión Española es Misael Dávila con cuatro goles (Deportes Iquique, Palestino, O’Higgins y Huachipato). Mario Sandoval es el más preciso, ya que acumula un 87% de pases completados. Mientras que Ignacio Núñez es el jugador que más asistencias ha entregado en Unión Española con 2.

Mercado de pases…

Para el retorno del fútbol, el cuadro hispano no contará con Rafael Arace, quien no llegó a un acuerdo para renovar. El venezolano llegó al club en 2019 y en su estadía anotó tres goles.

El DT Ronald Fuentes lamentó la partida del delantero en conversación el sitio web de Unión Española. “Nosotros queríamos que continuara, no renovó por un tema económico. Como entrenador espero que no lamentemos no tenerlo. En relación a refuerzos, la idea es poder traer a alguien por Rafa“.

Gracias a ti por la entrega, “Torero” 🇻🇪♥️💛 ¡Mucho éxito! https://t.co/69f1jsF7bI — Unión Española (@UEoficial) June 30, 2020

Unión Española aseguró a dos de sus futbolistas que terminaban contrato a mitad de año para finalizar la temporada. Se trata de Mario Sandoval y de Nicolás Mancilla, ambos extendieron su vínculo hasta fines de 2020.

¡El talento y los golazos siguen siendo hispanos! 🙌♥️💛 Mario Sandoval extendió su vínculo con Unión Española hasta Final de temporada 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣

Esperamos volver pronto para poder disfrutar nuevamente de tu calidad, crack ⚽️🔝#LaUniónHaceLaFuerza #Quédateencasa pic.twitter.com/ju1vgozJiI — Unión Española (@UEoficial) July 2, 2020