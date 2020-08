Presidente del Sifup por lío en Colo-Colo: Cada jugador decide si reparte el dinero y ayuda a los más jóvenes

Las aguas no están quietas en Colo-Colo porque el ambiente al interior del plantel no es de los mejores a raíz de la aprobación del millonario pago a seis jugadores por concepto de derecho a imagen.

En el primer equipo se generaron diferencias a partir de la ida del capitán Esteban Paredes de repartir la cifra en todo el plantel. Para el presidente del Sifup, Gamadiel García, la decisión es de cada jugador. “Si es dinero que te corresponde porque efectivamente tienes un contrato y te lo van a pagar porque lo tienes pactado, no porque apareció el dinero de la nada, puedes hacer con tu dinero lo que quieras”, afirmó en ADN Deportes.

Sin embargo, Gamadiel hace hincapié en que “tú eres quien decides si el dinero lo vas a repartir en el plantel, si vas a ayudar a los más jóvenes. Si 2 o 4 deciden entregar parte de sus dinero al plantel para que haya un poco más de tranquilidad bienvenido sea. Pero si hay otros que deciden no entregarlo porque no han recibido dinero durante cuatro meses, como por ejemplo el caso de Blandi (Nicolás) que no pudo acogerse a la AFC, porque no cumplía las condiciones también está en todo su derecho. Estas opiniones pueden traer conflicto”.

Además, el líder de los futbolistas en nuestro país cuestionó el accionar de los dirigentes albos y aseguró que originaron la división entre los jugadores. “Lamentablemente la unión o división del camarín de Colo-Colo se ha dado por un mismo factor que es la toma de decisiones de ByN que hoy se da por el pago por concepto de imagen que ahora dicen que es obligación y la pregunta que nace es ¿por qué no se canceló antes si era obligación? ¿Por qué se tuvo que hacer un directorio de ByN para ver si se aprobaba o no el pago? Cuando es obligación hay que pagarlo cuando corresponde. Apuntaría, más allá de la separación o conflicto en el camarín, a la decisión que han tomado los dirigentes en este último tiempo. Es complicado para el ambiente que se vive en la institución que no beneficia a nadie”.

“ByN propone jugar amistosos para pagar parte de los sueldos que dejaron de percibir, siendo que el plantel hizo una oferta de disputar amistosos y que rechazó categóricamente por la dirigencia y resulta que hoy es la gran solución”, criticó García.

Disconformidad en el resto del plantel del Cacique, donde ahora consideran que la negociación con los directivos por la devolución pude ser aceptada, si sabía que seis jugadores recibían en agosto una cifra importante de dinero. “Si esto se hubiese pagado cuando correspondía no sé si la determinación del plantel hubiese sido la misma de no aceptar la oferta de los dirigentes”, cerró el exfutboliata.