Pablo Milad ganó la elección de la ANFP y será el nuevo presidente del fútbol chileno

Tras una jornada de votación electrónica a raíz del Covid-19, el Consejo de Presidentes de la ANFP definió a Pablo Milad como nuevo mandamás del ente rector del fútbol chileno.

Milad asumirá en reemplazo de Sebastián Moreno, quien presentó su renuncia por presiones dirigenciales, acusando un “golpe de estado”.

En una reñida votación, todo comenzó con un duro discurso de Moreno en el que se despidió del cargo y agradeció a quienes no “desestabilizaron” su gestión.

Posterior a eso se realizó una inducción al sistema de votación, la que generó conflictos por ingresos anticipados por parte de algunos presidentes.

Pese a reclamos de Victoriano Cerda y Patrick Kliblisky por votos de presidentes que estaban acompañados, la elección terminó 25-23 a favor (un voto en blanco) del expresidente de Curicó Unido,

Su directiva será conformada por Jorge Aguilar (ex director de ByN), Jorge Yunge (ex presidente de Rangers), Arturo Guzmán (ex director de Deportes Iquique), Raúl Jofré (ex director de Deportes Antofagasta), Alberto Núñez (ex tesorero de Cobreloa) y Gabriel Rebolledo (ex director de Deportes Puerto Montt).

De ahora en adelante, Milad deberá cumplir el rol presidencial en una de las crisis más importantes del fútbol chileno, suspendido por la pandemia y en medio de constantes disputas públicas entre directivos.