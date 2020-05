Sebastián Moreno habló con ADN Deportes y estas fueron las frases más destacadas del diálogo con Los Tenores

Por Gonzalo Álvarez:

El Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Sebastián Moreno, dialogó con “Los Tenores” y se refirió a su inminente salida del sillón de Quilín y también a los conflictos que ha enfrentado durante sus años a cargo del balompié chileno. Repasa aquí sus mejores declaraciones en la conversación con ADN Deportes.

– Esta fue la autocrítica del Presidente de la ANFP:

“Entiendo la relación con algunos miembros del directorio, puntualmente con Raúl Jélvez y Arturo Aguayo que han sido muy colaborativos. Claramente hubo personalismo de mi parte, indudablemente se cometieron actos personalistas, en algunas situaciones concretas y particulares, que molestaron a miembros del directorio. Pese a eso siempre hay formas de recomponer distintas situaciones. Se forma una tormenta perfecta, vino el estallido social y posteriormente viene esta pandemia, junto con reconocer personalismo también se produce un desgaste evidente sumado al hecho que no tienes colaboración de un grupo de clubes, de ningún tipo, que no te permiten avanzar en algo tan simple como hacer un consejo virtual”.

– Su conflicto con Martín Iribarne:

“Creo que es primera vez en la historia que la ANFP tiene y contempla diferentes mecanismos de solución de conflictos de intereses. Con la llegada del oficial de cumplimiento existen ciertas situaciones que deben ser debidamente investigadas. En el caso del ex director Martín Iribarne, fue hacer un informe independiente por parte del oficial con la comisión de ética y se llegó a la conclusión de que cometió un error al pasar información comercial o tratar de negociar directamente. Eso quedo indicando de una manera muy honesta también por el propio Martín en la presentación de la investigación. Con unanimidad del directorio decidimos presentar una censura al Consejo de Presidentes. Se le pidió la renuncia, no la presentó, y solamente la vino a presentar en un momento muy complejo de la ANFP con un afán de ir mermando el directorio”.

– Criticó a los dirigentes que comandaron la oposición:

“Hay dirigentes que se vanaglorian de boicotear las citas al consejo de presidente, eso no permitió que pudiéramos informar a los clubes sobre cómo avanzamos al retorno fútbol, se impidió las elecciones de un nuevos directores y de la censura de Martín Iribarne. Se impide la gobernabilidad. Se ve muy mal de forma interna este espectáculo que se está dando y se ve muy mal desde afuera. Quienes quisieron darse el gusto de hacerle la vida imposible al directorio también deben asumir el tremendo daño que se ha causado y la crisis en la que estamos hoy en día”.

– Su relación con Victoriano Cerda, controlador de Huachipato y quien fuera jefe de su campaña así como su principal detractor:

“Victoriano colaboró en presentar nuestra lista que resultó vencedora. Posteriormente, él no comparte diversas situaciones y está en la línea con los opositores que están en contra de la gestión del directorio y de mi gestión. Comparto cualquier posición, pero no me parece que un grupo, que no es mayoría, le niegue la sal y el agua al directorio, justo en momentos tan decisivos e importantes de crisis mundial por lo que está pasando el fútbol”.

– Conflicto con el Canal del Fútbol:

“Quien define la solución respecto de cualquier problemática o negociación con el CDF es precisamente el Consejo de Presidentes. Lo que aquí hubo fue explorar distintos caminos de solución respecto de la problemática. La posición que uno pueda tomar, con reconocimiento o no, no tiene ningún efecto vinculante para el resultado, porque son los mismos presidentes de clubes los que toman las decisión respecto del Canal del Fútbol. Por otro lado, ahora hay una comisión, de representantes de los clubes quienes ahora tienen el control absoluto para negociar de la forma que consideren más conveniente. Es impensado decir que el directorio o yo pueda llevar y votar, o decidir, en una negociación con el Canal del Fútbol”.

– Intervención de FIFA y Conmebol en el fútbol chileno:

“Claramente la intención era hacer esto de manera adecuada con las distintas elecciones o cambios de directivas y presidentes para no generar un mayor impacto. Como se ha producido todo esto, Conmebol y FIFA han decidido acelerar los procesos de adecuación de estatutos, que son procesos que le pueden hacer bastante bien a esta industria. El problema no es un directorio o Sebastián Moreno, el problema es la estructura de gobierno en la ANFP”.

– Sus razones para dejar el sillón de Quilín:

“Afortunadamente vino la sensatez de una propuesta que hicimos a los clubes que están dispuesto a procesos de transición, para que dejemos de dar este triste espectáculo que estamos dando como industria. Cuando hay interés y disposición como de Santiago Wanderers, Universidad Católica, Colo Colo y la Universidad de Chile y muchos otros que dicen que tenemos que tener un proceso ordenado. Soy yo mismo el que ofrece dar un paso al costado, no hay triunfo de alguien al sacarme, yo soy, sin ninguna intención de apernarme en el cargo como escuché a algunos dirigentes, el que ofrezco esta salida ordenada y adecuada para que la ANFP no se quede descabezada y poder avanzar de la forma que dicen nuestros estatutos. Ahí entrego el cargo cuando se produzca una elección de igualdad de condiciones. El foco en las distintas emergencia ha distraído toda nuestra atención para poder volver al fútbol, ese debe ser el objetivo: salvar el fútbol chileno por sobre cualquier otro interés egoísta. De ahí obedece mi decisión de dar un paso al costado, para que el fútbol encuentre su camino de manera ordenada, por ejemplo de cuáles son los límites de los representantes”.

– El momento de Reinaldo Rueda ante su salida de la ANFP:

“Estoy en permanente contacto con Reinaldo, él está expectante, sigue trabajando en los distintos escenarios de clasificatorias. Las señales que estamos dando no son las adecuadas para entregarle la tranquilidad al cuerpo técnico, Reinaldo es una gran persona, muy de fútbol y asimila estas situaciones. Su principal preocupación es la Selección Nacional”.

– Recordó el momento en que la Selección no se presentó a jugar un amistoso, en medio del estallido social:

“En ese momento, cuando se produce esta decisión en el camarín, yo estaba en reuniones en el momento más álgido del estallido social. Inmediatamente tomé contacto con Reinaldo Rueda e Ian MacNiven (Gerente de Selecciones). La lamentable decisión ya había sido tomada, y el mismo profesor Rueda tomó la decisión de desconvocar a los jugadores por razones de seguro y de responsabilidad que le pudiese caber a la federación por algún caso de lesiones. Es una decisión que como directorio no compartimos en su momento, la lamentamos, y no tuvimos la oportunidad del tiempo para ir a manifestar la posición contraria. Tomaron la decisión los jugadores e inmediatamente se fueron. Nunca estuvimos de acuerdo, el propio Cuerpo Técnico tampoco. Ese tipo de efectos negativos no se pueden volver a repetir en ninguna selección en Chile”.

