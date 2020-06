Luis Pérez y la final de la Copa Libertadores 91: Era una oportunidad única que no podíamos desaprovechar

Hace 29 años Colo Colo ganó la Copa Libertadores, tras vencer por 3-0 a Olimpia en el estadio Monumental. Uno de los héroes de esa jornada fue Luis Pérez que convirtió dos de los tres goles.

El ex futbolista recordó con Los Tenores la final ante los paraguayos y destacó a todo el plantel del 91. “Hay que hacer justicia con los demás compañeros que se llevaron el peso de la campaña, a mí me tocó estar en la final, bendecirme de jugar y hacer dos goles, es soñado para cualquier persona”.

Pérez confesó lo que más alegría le produjo al haber ganado ese partido.”Tengo una vivencia súper linda con la Copa Libertadores, sin duda es importante levantar una copa, el reconocimiento del periodismo, tus pares, a mí lo que más me reconforta es haberle brindado a tanta gente una experiencia única, un momento emotivo súper importante en su vida”.

Además, el ex delantero contó sus sensaciones en los días previos al duelo contra Olimpia.”Afortunadamente tenía una edad de 34 años, había participado en la Copa Libertadores, conocía la importancia de los partidos de copa. Me autoconvencía que todos estábamos debutando en una final, tenía que dar lo mejor de mí, mis condiciones, mi entrega, lograr los objetivos y no defraudar a nadie. Era una oportunidad única que podíamos tener en la vida y que no podíamos desaprovecharla, además con un marcador remontable”.

Finalmente, Pérez, quien no era titular del Colo Colo de Mirko Jozić, confesó qué fue lo que le dio tranquilidad ante tan importante partido.”Mirko no es un tipo de hablar mucho con los jugadores, sino general en su charla. Lo más importante que me quitó la ansiedad y los nervios fue de confirmarme a mí una semana antes que iba a ser titular, en Paraguay me confirma que voy a jugar y que me cuide de cualquier lesión, eso para mí fue muy importante, porque me dio tranquilidad. Yo intuía que iba a jugar porque quedaban muy pocos delanteros”, sentenció.