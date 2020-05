Rodrigo “El Pony” Ruiz: Sería una felicidad increíble dirigir a Unión Española

Por Alberto Jesús López

Rodrigo Ruiz es un ex futbolista chileno nacionalizado mexicano. Como centrocampista debutó en Unión Española en 1992 y permaneció en el elenco hispano hasta 1994. Después siguió su carrera en México donde vistió las camisetas de Puebla, Toro Neza, Santos Laguna, Pachuca, Estudiantes Tecos y Veracruz.

El “Pony”, en conversación con ADN Deportes, entregó su saludo para el elenco de Santa Laura por su aniversario.”Han sido 123 años como en todo con altos y bajos, con campeonatos lamentablemente con descensos también, pero de todas esas situaciones se aprenden. Mucha gente ha participado y ha hecho posible que esa historia vaya creciendo. Agradecido con Unión Española con todo lo que me dio en mi etapa formativa fue fundamental para todo lo que hice en mi carrera después acá en México. Lo mejor para Unión siempre”.

El ex futbolista resaltó la importancia de la historia del elenco hispano. “El hecho que sea un equipo de 123 años que han pasado jugadores muy importantes y con una cuota de campeonatos buenos en los años 70 y las Copa Libertadores. Es un equipo que se da a querer, tiene una afición importante sin comparar a otras barras de otros equipos. Vas al estadio Santa Laura y ves un partido tranquilo. Todas esas situaciones hacen que Unión sea un equipo que se haga sentir o se haga querer”.

Además, Ruiz confesó que le gustaría algún día ser el entrenador de Unión Española. “Claro, sería una felicidad increíble, el hecho de quizás dirigir a los equipos donde uno tuvo la posibilidad de estar como jugador sería un bonito reto, pero creo que estoy todavía muy distante de eso en el sentido que primera división no tengo experiencia, pero que por supuesto, más allá de una situación de querer, de gustos y todo eso se tienen que dar algunas situaciones, pero no cierro esa puerta que quizás se de alguna vez”.

Sobre los recuerdos, el ex futbolista tuvo palabras para Nelson Acosta.”Fue él que me hizo debutar, sí me llevé buenos regaños de parte de él, era bien cascarrabias, pero como te digo son etapas y recuerdos muy bonitos y agradecido del profe Nelson de todo o que me aportó en su momento y de las posibilidades que me dio para poder jugar”.

Finalmente, el “Pony”, recordó el partido amistoso con el Real Madrid y el gol que le anotó a los merengues.”Ese partido fue el parte de agua en mi carrera y que se me abriera la posibilidad de venir a México. Alfredo Tena vio ese partido y vaya más allá de la experiencia de jugar contra un equipo tan importante y de que haya sido en un marco impresionante, más allá de que ganamos y jugamos un gran partido, además de eso si le añadimos la situación que me abrió las puertas de México, sí le tengo muchos recuerdos y cariños a ese partido”, sentenció.