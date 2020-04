Aníbal Mosa: “A nadie le gusta que le rebajen el sueldo”

Colo Colo propuso una reducción salarial para mitigar el impacto económico producido por la pandemia del Covid-19. La alternativa se analizó en una reunión en el estadio Monumental entre dirigentes de Blanco y Negro y tres referentes del elenco albo: Esteban Paredes, Julio Barroso y Matías Zaldivia.

En conferencia de prensa online, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, afirmó que nunca pensó estar en esta situación.“Un mes atrás si me dicen que me ponga en este lugar de tener que conversar con los jugadores para que rebajen un poco su sueldo, les diría por ningún motivo. Esto es completamente inesperado, es como si hubiese caído una bomba. Nos vamos a seguir relacionando con los jugadores, así que es importante llegar a un acuerdo en buenos términos“.

El mandatario explicó qué se le propuso a los futbolistas.”Habían dos alternativas: Hacíamos un descuento de estos cinco meses que van a ser los más críticos, pero tenía que ser tan violento que algunos jugadores iban a recibir menos de la mitad. Así que, quisimos hacerlo más largo y que llegue hasta diciembre para que el efecto no sea tan grande. De abril a diciembre pero solo una parte se devuelve el año 2021″.

El presidente de Blanco y Negro aseguró que aún los jugadores no han dado una respuesta al ofrecimiento. “Ellos tuvieron una buena disposición para escucharnos. No nos han dado ninguna respuesta oficial, volví a hablar con el capitán y están conversando, lo están analizando. Lógicamente a nadie le gusta que le recorten el sueldo. Estoy confiado que vamos a llegar a un acuerdo con el plantel. Lo más importante es que entienden el tema. Es una situación generalizada, vamos a hablar todas las veces que sea necesaria con los jugadores. Necesitamos por el bien de Colo Colo llegar a un acuerdo“.

Además, Mosa aclaró que la reducción de sueldos no será solamente para los futbolistas.”Esta medida es para toda la institución, no solamente para los jugadores. Queremos defender el trabajo, Colo Colo tiene alrededor de 170 trabajadores. Hemos fijado que no vamos a despedir a nadie y que las personas que ganen hasta 1 millón de pesos líquido no van a ver ningún descuento”.

Con respecto al retorno del campeonato, el mandatario aseguró que lo más importante es que cuando vuelva el fútbol no se detenga.”Esperamos que parta nuevamente y se terminen las fechas que quedan. Seamos capaces de tener un campeón y a los clasificados a las copas internacionales. Lo primero es que seamos capaces de retomar el campeonato, no escuchar las voces que andan diciendo que hay que dar por terminado el campeonato. Como Colo Colo creemos que eso es una locura. Así que esperamos volver y cuando lo logremos que hagamos un esfuerzo todos de jugar las fechas que quedan”.

Finalmente, Aníbal Mosa se refirió a la situación de Gualberto Jara, que por la situación actual, seguiría siendo el entrenador de Colo Colo.”Producto de esta situación del coronavirus se nos vino la noche. Suspendimos la búsqueda del entrenador, porque necesitamos tener una claridad sobre cuándo volvemos y en qué condiciones. Nosotros estamos tranquilos, Gualberto está a disposición hasta que la institución lo necesite“, sentenció.