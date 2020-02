Joaquín Lavín sobre rutina de Stefan Kramer: “A esta altura es un honor que te imite”

Joaquín Lavín y Francisco Vidal ya son una dupla consolidada en lo que respecta a la opinión sobre la contingencia. Desde el panel de Bienvenidos, matinal al que asisten de manera frecuente, el alcalde de Las Condes y el exministro opinaron sobre la “aparición” de ambos en la rutina que realizó Stefan Kramer durante la noche inaugural de Viña 2020.

“Yo lo estaba viendo, la verdad es que me maté de la risa. Según mis hijos, que me escribían por WhatsApp, me decían ‘papá, te imita igual’. Yo siento que a Francisco Vidal lo hizo igual. Por lo menos nos reímos muchos. Además que a esta altura es un honor que te imite Kramer“, comentó Lavín.

En tanto, Vidal señaló que “estaba durmiendo. Caché que estaba imitando a Lavín. Entonces, medio somnoliento, caché que me estaba imitando a mí, pero no lo miraba. Pero ahora lo acabo de ver y efectivamente me imita bien“.

El exvocero de Gobierno ya había sido una de las “víctimas” de Kramer, en su presentación realizada en la Teletón de 2008. Consultado por la rutina de Viña 2020, Vidal señaló que “a mí me da lo mismo. ¿Cómo no me va a gustar si había 55 puntos de sintonía?” y añadió que “más allá de la imitación nuestra, Kramer expresa sentido común. Finalmente el humor es sentido común o si no nadie se reiría“.

Lavín se mostró de acuerdo con la rutina del comediante, que se centró en el estallido social. “Dijo todo lo que quería decir. Pasó por todos, desde el Presidente a Pikachu. Tenía un contenido profundo y lo trató muy bien. Estamos hablando de humor, hay que reírse“, opinó el edil de Las Condes.