El discurso de Mon Laferte durante su show en Viña 2020

Durante su presentación en la segunda noche del Festival de Viña 2020, Mon Laferte se tomó unos minutos para que su público se manifestase en contra de las autoridades y para entregar un potente discurso sobre el estallido social.

Entre cánticos relacionados al movimiento social que atraviesa Chile desde octubre del año pasado, la artista nacional comenzó diciendo: “Querido público, cuando me dijeron que sí iba al Festival de Viña, yo no sabía qué hacer, tenía mucho miedo y al tiro dije ‘no, hay que cancelar’, pero muchas personas dijeron muchas cosas, algunas me decían ‘tení que cancelar’, todo el mundo, mis amistades, equipo de trabajo, familia y redes sociales, me decían ‘tienes que cancelar, no se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales, violaciones a derechos humanos. No se puede hacer un festival en medio del estallido‘”.

“Otras personas me decían ‘tení que ir, tení que dejar la cagá’. Mucha gente me decía muchas cosas, todo el mundo me daba consejos y la verdad yo estaba pensando en qué hacer, y un día recibí… me enteré por las redes sociales, de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile, en donde Carabineros me citaba, le pedía a la Fiscalía citarme a declarar por haber cometido yo un delito. Al principio pensaba que era una broma. Desde ese entonces hasta hoy, incluso hasta este momento, yo he estado con mucho miedo. ¿Puede ser un delito expresar una opinión?“, preguntó al público, mientras estos gritaban en contra de la institución.

“Entonces yo pensaba muchas cosas, la gente me daba consejos, la gente buena, la gente menos buena, varias personas me querían defender, algunos me cobraban mucha plata”, dijo entre risas, “y yo decía ‘sólo di una entrevista y dije una cuestión, di una opinión como cualquier persona’. La verdad he estado muy nerviosa, he tenido miedo, he estado asustada, pero también me he sentido súper valiente, y al final, me dijeron que tenía que preparar un discurso para hoy día, y yo decía ‘por qué si yo soy una cantante no más'”, agregó, asegurando que “yo lo único que sé hacer es cantar”.

Entre los aplausos de sus fanáticos, Monserrat Bustamante contó parte de su juventud, de la población Gómez Carreño de Viña del Mar, donde fue que ella creció. En esa línea, reveló que debido a su precaria situación económica, “lo único que aprendí en la vida fue cantar”. “No quiero dar lástima con esto”, sentenció, para luego contar que fue su abuela quien la incentivó a cantar, pues ella le decía “‘mijita, usted tiene que ser famosa, es la única forma en la que no te cagues de hambre'”, porque “no toda la gente sabe lo que es cagarse de hambre de verdad”.

“Sé que ahora tengo privilegios”, explicó, para luego señalar que las palabras de su abuela se las tomó “tan en serio” para no fallarle a ella, a su madre, su “pobla” y su gente.