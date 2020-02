Cristián Sánchez y la idea de animar Viña: “Si no fue en ese momento, ya no fue”

“La previa del Festival” es el nombre del programa satélite que Cristián Sánchez y Pampita animarán en FOX, todos los días antes de cada emisión del certamen, a las 20:30 hrs. El animador confesó en Ciudadano ADN que “llevo la mitad de mi vida cubriendo el Festival de Viña”, rol que comenzó hace 24 años en el programa “Acompáñeme” con Julio Videla. “Este año pensaba que ya fue, pero cómo le vas a decir que no al señor FOX”.

El programa está orientado a un público continental, llegando a través de FOX Channel y FOX Life a 60 millones de hogares en toda Latinoamérica, “un desafío grande en términos profesionales” para Sánchez, que ya tiene experiencia en señales internacionales como conductor de “Nexo” en ESPN.

“La previa del Festival” promete mostrar “ese nervio en la hora previa, dando vuelta las cámaras hacia adentro”, concentrándose en el público de la Quinta Vergara, el backstage del escenario y la salida de los artistas desde los hoteles.

Una edición del festival que promete estar marcada por el estallido social. El certamen, para el animador, “siempre ha sido una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad”, por lo que no le da importancia a los cambios anunciados en materia de seguridad. “Pancartas más, pancartas menos, es imposible tapar el sol con un dedo”.

Cristián Sánchez viene de un exigente ciclo profesional, que lo tuvo a cargo de tres programas simultáneos diarios: el matinal “Muy buenos días” de TVN, el late “No culpes a la noche” en el mismo canal, y “Nexo”. Una etapa que lo dejó “súper desgastado, sin cerebro. El matinal dura cinco horas, los temas eran delincuencia, narcotráfico y asesinatos, y me lo empecé a cuestionar. No tiene nada que ver con lo que yo soy realmente”. Ahora, tras su renuncia al canal estatal y enfocado solo en ESPN, disfruta “esa libertad exquisita” que le permite aceptar proyectos como el de FOX. “Actualmente estoy con mi vida súper libre”.

Incluso, recuerda lo intenso que fue estar a cargo del matinal en el inicio del estallido social, el pasado mes de octubre. “Desde ese primer día de la toma del metro y la evasión masiva estábamos en vivo mostrando eso todos los días. Es un riesgo permanente estar cinco horas al aire en vivo con lo que estaba pasando. A cada segundo algo estaba pasando. Era duro, era complicado y te come la cabeza, éramos el programa editorial del canal”.

El animador sale de una señal en crisis. Tras su paso, observa que “ha sido una década dura para TVN, pero la mística del canal no decae. Ese amor por el canal público y ese decreto de decir ‘el canal público es necesario para Chile y no puede morir’, adentro está enquistado. En algún momento hay que bailar con la bonita”.

Y tras esa renuncia, tampoco se proyecta como animador sobre el escenario de la Quinta Vergara, donde su nombre se rumoreó junto a su esposa, Diana Bolocco, cuando ella era parte de Canal 13. “Si no fue en ese momento, yo creo que ya no fue”, dice, al tiempo que cree que “Viña tiene una carga mediática que a mí me hace ruido. Nunca he tenido el anhelo de hacerlo”.