Antonella Sigala presenta “Si tan sólo”, un melancólico canto a la pérdida

En el Ciudadano ADN conversamos con la artista nacional Antonella Sigala, a propósito de su nuevo single “Si tan sólo”.

“Es una canción que habla sobre cómo perder a alguien. Es la primera canción que escribí en mi vida, a los 14 años. En ese entonces, mi hermana se había ido a otro país y fue una tremenda pérdida. Pero después esa canción fue evolucionando conmigo a distintas cosas y primeras decisiones”, comentó la cantante sobre su nuevo sencillo, el que cuenta con un videoclip dirigido por Camila Suazo.

“Si tan sólo” viene incluida en un EP homónimo, el cual está marcado por vivencias personales y canciones dedicadas al lado más vulnerable de las personas.

“Hay algunas canciones del EP que hablan sobre el agradecimiento; otras de alguna pérdida importante o alguna decisión que haya marcado la vida de uno; y hay otras que hablan sobre decisiones”, explicó la estudiante de gestión cultural e ingeniería comercial.

Los primeros pasos: El mundo del jazz

La joven inició su carrera a los 14 años al unirse a la banda Old Fashion Jazz Band y en sus palabras, “es una banda de jazz tradicional”.

“Es una banda de 8 músicos que tenían alrededor de 60 y 80 años, y yo tenía 14. Me adoptaron, me enseñaron todo lo que sé de la música y me formaron con la escuela del jazz y más soulera de cantar e improvisar sobre el escenario”, relató Antonella Sigala sobre sus primeros pasos en la música.

Respecto a la manera en que esta artista recibió el chispazo para poder sumergirse en el mundo del canto, ella planteó que “de querer cantar como Whitney Houston, fue que me vino la curiosidad de dónde vienen estas tremendas cantantes”.

“Investigando, viene de Ella Fitzgerald, Billie Holiday, y Etta James y ahí como que me quedé pegada en descubrir cómo cantaban y hacían música. Junto a la Old Fashion cuadró todo y pude ir aprendiendo de este rubro”, señaló.

El trabajo colaborativo de Antonella Sigala

La carrera de esta joven promesa de la música local partió con el single debut “Mi decisión”, producido por Marcelo Aldunate y en donde contó con la colaboración de artistas pertenecientes a la escena chilena, como Camilo Catalán de Kolumbia, Camilo Salinas, los hermanos Francisco y Mauricio Durán de Lanza Internacional, y Francisco Molina, histórico ex baterista de Los Tres. Además, en el EP de Antonella Sigala, “Si tan sólo”, se incluye “Bésame”, canción co-escrita con Manuel García.

Respecto a cómo fue su experiencia trabajando con Manuel García y “Pancho” Molina, Sigala comentó que “pudimos hacer colaboraciones que juntan y ayudan a fusionar ambos mundos”.

“Yo creo que si me hubieran dicho que iba a estar colaborando con estas personas a la hora de hacer música, no me lo hubiera creído. Ahora que pasó, lo agradezco mucho y aprendí un montón. De Manuel, esta forma de lo que puede influir una palabra bien elegida”, comentó.

Así la música dijo que “tener el apoyo de estos tremendos artistas, es súper alentador”.