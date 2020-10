BLACKPINK lanzó el video oficial de “Lovesick Girls” y su primer full álbum

Tras varios meses de espera, BLACKPINK finalmente lanzó su primer full álbum, titulado The Album, a través de todas las plataformas digitales.

Junto con esto, Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie estrenaron el videoclip oficial de “Lovesick Girls”, la quinta canción de su disco, alcanzando más de 30 millones de visitas en ocho horas.

En cuanto a The Album, este está compuesto por ocho canciones, entre ellas “Ice Cream” y “How You Like That”, sencillos que estrenaron hace algún tiempo y que causaron gran repercusión a nivel mundial.

Escucha aquí The Album de BLACKPINK.