“Ice Cream” de BLACKPINK y Selena Gomez causó diversas reacciones entre sus fanáticos

Uno de los comebacks más esperados de este mes eran, sin dudas, BTS con “Dynamite” y BLACKPINK junto a Selena Gomez con “Ice Cream”.

Y fue este último el que se lanzó este viernes a través de plataformas musicales, generando diversas reacciones entre BLINKs y Selenators.

Al ser una gran y esperada colaboración, las y los fanáticos de las cinco artistas estaban emocionados por oír el resultado, el cual, según muchos, no eran lo que esperaban.

Pese a esto, el video oficial de “Ice Cream” acumula más de 42 millones de reproducciones en YouTube y cientos de comentarios positivos para Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa y Selena Gomez.

Okay the hate is over.. Focus now don't be swayed by antis sympathizing wannbe but they just want us to distract us.. Stream!!!! #BLACKPINK #icecream @BLACKPINK @selenagomez

— 3270 ♕ (@LisaMLove3) August 28, 2020