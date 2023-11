“No me pueden comparar una cosa con otra”: Luis Mateucci se decide entre La Chama y Daniela Aránguiz

Tierra Brava además de ser un reality lleno de desafíos y conflictos, también ha sido un programa donde han florecido los coqueteos y el amor. Y es que diferentes participantes, entre ellos, Arturo Longton, Luis Mateucci, Uriel Romero, Pamela Díaz, entre otros, se les ha visto tener encuentros amorosos y ciertas cercanías con sus compañeros.

Sin embargo, lo que llama más la atención, es que, en algunos casos, estos coqueteos y affaires incluso han hecho peligrar relaciones previas al reality. Posiblemente, el caso más emblemático sea el de Arturo Longton, quien se separó de su esposa (con quien tenía una relación de 20 años), porque se siente atraído por Shirley Arica.

¿A cuál de las dos elegirá el trasandino?

Mientras que, el caso de Luis Mateucci pareciera ser similar, a raíz de que el trasandino se ha visto muy cercano a la Alexandra Méndez, La Chama. Esto cuando viene de tener una intensa relación con Daniela Aránguiz. Sin embargo, el argentino inmediatamente dejó claro a quién realmente ama.

Así, en Tierra Brava, cuando le consultaron por las dos mujeres con las que se ha visto más cercano en el último tiempo, Luis Mateucci afirmó que “es que es otra cosa. Yo por la Daniela tengo cariño, amor, otras cosas. No me pueden comparar una cosa con otra (…) Yo soy coqueto y soy bravo, pero de ahí a irme con otra mina y cagarla, no. Lo que pasa es que encontré en la Chama un partner“.

Finalmente, Luis Mateucci agregó: “Es como cuando uno tiene 18 años y está con la primera novia, la del colegio, como le pasó a Messi, que no la suelta. Yo encontré en Daniela eso, lo que buscaba a los 18. Ella es eso, siempre piensa en el otro, y me hizo aprender a pensar en ella“.