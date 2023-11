“No tengo ninguna cercanía especial con Don Francisco”: Millaray Viera se defendió de fea polémica Teletón

“Yo no tengo la culpa, solo hice mi pega”, dice Millaray Viera a ADN sobre la polémica del momento que protagoniza tras la Teletón.

Resulta que a la animadora se le acusó de robarse todas las cámaras pese a no tener canal. Un hecho que habría sido cuestionado por ejecutivos de CHV y donde incluso se hablaría de una supuesta molestia de Diana Bolocco.

Por eso, varios se atrevieron a decir que Milla era la nueva “regalona” de Don Francisco. Un hecho que no le pareció para nada a la conductora.

“No tengo ninguna cercanía especial con Don Francisco. Yo lo conocí recién a los 32 años, cuando empecé a animar la Teletón”, manifestó en medio del lanzamiento de la nueva marca de Mayte Rodríguez, quien lanzó Cova en un restaurante de la zona oriente.

Millaray Viera y la polémica

Así, la animadora reflexionó que todo lo que ha pasado post 27 horas de amor “es heavy porque nos pasa harto a las mujeres, que si alguien cree que eres la persona idónea para estar en un lugar no falta el que dice que es porque eres la regalona de alguien o cosas peores, como en otros tiempos”.

De hecho, Viera es una de las mujeres que trabaja durante todo el año para la obra benéfica. Y se le vio en varios eventos previos a la cruzada televisada.

“Tampoco quiero decir que soy la única, pero sí cuando me preguntaron por qué estaba ahí es porque llevo varios años trabajando en Teletón. Y a mí no me pareció raro que, porque este es el primer año que estoy sin contrato en televisión, me hayan seguido llamando, que esto tenga que cortarse porque uno no tenga contrato, sobre todo si has trabajado todo el año por la institución”, expresó.

Y agregó que, mientras estaba ahí, “yo recibí pura buena onda, cariño de mis compañeros, nadie que me dijera nada al respecto. Yo lo pasé chancho, el cariño de la gente” y destacó aquello, “la defensa férrea de la gente, sentirme querida, apañada”.

De esta forma, Millaray Viera dio por cerrada la controversia, dejando claro que, más allá de los supuestos codazos o molestias, “lo que me importa es que hayamos llegado a la meta”.