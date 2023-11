¿Codazos con Diana Bolocco? Millaray Viera abordó la polémica que protagonizó en Teletón

Terminó la Teletón, pero, como siempre, dejó algunas polémicas. Una donde, por ejemplo, estuvo involucrada nada menos que Millaray Viera.

Resulta que la animadora fue señalada como la protagonista de una situación que también apuntó a Diana Bolocco, y donde habría reclamado nada menos que CHV.

Esto debido al supuesto protagonismo que habría tenido la también cantante, pese a no estar representando a ninguno de los canales.

“La molestia se habría originado a raíz de la, a su juicio, escasa presencia de sus rostros en el primer bloque del show televisado. En este sentido, representantes de Chilevisión cuestionaron el rol de Millaray Viera como conductora, reclamando que en ese instante tenía que estar Diana Bolocco”, dijeron en El Filtrador.

Y agregaron que, para peor, cuando Diana sí logró estar en sus segmentos, habría sido removida rápidamente, por haber publicitado Gran Hermano dentro de la obra solidaria.

Millaray Viera y su explicación

Así, el programa dominguero Qué te lo Digo se comunicó con Viera para conocer su versión de los supuestos codazos y molestias.

Y el periodista Luis Sandoval señaló que le dijo que había visto la noticia, pero que “la verdad, mis compañeros fueron siempre buena onda conmigo”.

“Llevo cinco años animando la Teletón y siempre han sido igual de cariñosos. Y eso que dice la nota, que los canales eligen los rostros, hace años que no es así… que yo sepa”, comentó.

Luego, añadió que “yo siempre voy a estar donde Teletón me lo pida. He pasado años animando las madrugadas, feliz de la vida. Indistinto del horario, yo voy a estar donde me necesiten, siempre, todo el año”.

View this post on Instagram A post shared by Sergio (@sergio.rojas1)

Finalmente, Millaray Viera manifestó que “yo trabajo mucho con Teletón, todo el año. No tengo idea (sobre el reclamo), pero no creo”, desestimando por completo los hechos.