¿Lo botó, vendió, destruyó? Yamila Reyna reveló qué hizo con el anillo que le regaló Diego Sánchez

La actriz y animadora de televisión, Yamila Reyna, fue en palestra luego de que se expusiera la infidelidad de su expareja, el futbolista Diego “Mono” Sánchez.

Cabe destacar que se filtraron conversaciones subidas de tono entre el jugador de fútbol y una mujer, las cuales tuvieron a través de Instagram.

Lo anterior, provocó un distanciamiento en la pareja, los que tenían planes de casarse. Pese a esto, se confirmó finalmente el quiebre definitivo.

“Le di buen uso”

Ya paso un tiempo desde este escándalo que afectó a Yamila, por lo que ahora se sinceró y reveló que hizo con el anillo de compromiso en su programa “Hoy se Habla”.

“Yo tenía un anillo, pero ya no lo tengo. Mi anillo de compromiso lo vendí. No me iba a quedar con esa plata, no la quería”, añadió en el espacio de TVN.

Yamila explicó que finalmente terminó por vender el anillo, y donó el dinero a una fundación que se ocupa del bienestar de los perros.

“Le di un buen uso. Tampoco es que tenía un Tiffany y doné millones, pero lo que le saqué, de algo sirvió”, explicó.