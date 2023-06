“Traer un hijo al mundo es un egoísmo”: Yamila Reyna insiste en que no quiere ser mamá

En más de una ocasión, Yamila Reyna ha manifestado que no quiere ser mamá. La animadora de TVN no tiene interés en tener hijos, debido a lo que complicado que está el vivir en este planeta y también a los riesgos a los que están expuestos los niños. Y de estas y más razones, habló con Pedro Carcuro, en su programa Fuera del Área.

Así, al ser consultada por el histórico comentarista deportivo sobre si cree que algún día será mamá, su respuesta fue clara: “Yo no quiero tener hijos, ya lo decidí (…) Yo siento que no vine a esta vida a tener hijos. Creo que para ser padre hay que ser muy muy valiente y responsable, y a mí me ha costado ser responsable con mi propia vida“.

“Estamos en un mundo terrible”

Luego, la conductora de Hoy se habla agregó: “También siento que estamos en un mundo terrible para traer hijos, no digo que haya que hacerlo o no haya que hacerlo. A mí me parece que traer un hijo al mundo es un egoísmo porque el mundo está terrible“.

“No hay respeto, hay mucha violencia. Cada vez salen más drogas que matan a los jóvenes, y a mí me da mucho miedo el mundo en el que vivimos hoy. No me gustaría tener un hijo criándolo en este mundo. Sufro mucho con mis sobrinos, y creo que con un hijo no viviría en paz nunca“, añadió después.

Finalmente, Yamila Reyna, ante la posibilidad de ser mamá, señaló que “me da miedo a mí como mujer que hoy está sola, manejarme en el mundo que vivimos, imagínate con un hijo, no me muero, prefiero que no. Tengo un perro maravilloso, Ernesto, que lo amo con el alma“.