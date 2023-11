“Hace dos meses…”: Fernando Solabarrieta reveló que está distanciado de Ivette Vergara

Fernando Solabarrieta ha estado en el ojo del huracán durante los últimos días. Esto debido a una supuesta separación de Ivette Vergara.

Es que en el programa Sígueme aseguraron que el periodista ya no estaría viviendo con la comunicadora, tras su regreso a Chile.

Recordemos que el rostro de CHV Deportes se fue a México como parte de un tratamiento de rehabilitación de sus adicciones.

Un proceso en el que su esposa lo habría apoyado desde la distancia. “Mi familia ha sido clave, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos. Todos han sido muy apoyadores, y es muy valioso para mí en esta etapa”, contó.

Solabarrieta y su separación

Así, lo último que se sabía era que el matrimonio estaba apoyándose. Sin embargo, hace algunos días, empezaron los rumores de un distanciamiento total.

Uno donde señalaron en el programa de TV+ que Fernando no estaría viviendo más con Ivette. Y que fue corroborado por Sergio Rojas, para su espacio Qué te lo Digo, y que habló directamente con el reportero.

“Me dice: ‘Vivo en el departamento de mis papás hace dos meses’. No es que él haya arrendado uno, es el de sus padres (…) Más que una casa de ‘soltero’, es un dormitorio… por la carga laboral que ha tenido por los Panamericanos”, indicó.

Y agregó que “Fernando me dijo que ellos nunca han estado separados… que sí han tenido peleas ―muchas― pero las típicas de pareja”.

“Sin embargo, sus cercanos me contaron que este conflicto es absolutamente distinto a los otros, porque Solabarrieta tomó sus maletas y se fue de la casa por una cosa puntual. No me quisieron dar detalles porque era muy íntimo, muy de familia”, añadió.

Luego, señaló que “esta es la primera vez que están separados físicamente y que Fernando está viviendo en otra casa” y que “al principio esta separación fue bastante dura… Estuvieron como un mes sin hablar”.

Finalmente, el periodista dio algo de esperanzas y confesó que Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara ahora “todos los días conversan, que es muy probable que vuelvan a vivir juntos y que esto sea un mal pasar”.