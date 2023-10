Fernando Solabarrieta estuvo recientemente en Sin Dios Ni Late. En una cercana conversación con Daniel Fuenzalida, el periodista deportivo se refirió sobre su tratamiento de rehabilitación y de lo que ha significado para él vivir con su adicción. Una que lo tuvo cuatro meses internado en una clínica en México.

Así, durante su entrevista con Daniel Fuenzalida, Fernando Solabarrieta comentó por qué decidió hablar de su adicción. “Me parece que en la medida de lo posible contar, pero no en detalles, porque no corresponde. Pero sí decir en lo que había estado, agradecer el cariño de mi familia, el cariño de muchos, entre ellos tú, que se mostraron muy cercanos y cariñosos a mí. Y sobre todo el cariño de la gente“, sostuvo.

Tras ello, acerca de la importancia de su caso y testimonio, el periodista deportivo señaló que “yo no soy referencia de nada, tampoco un ejemplo de nada. Para mí esto es una lucha diaria, esto no ha terminado para mí. Entonces mal podría mostrarme como ‘mira, esto terminó para mí, tuve un final feliz’. Esto es una lucha diaria para mí. Y ahí estoy, peleándola“.

Lo que significa enfrentar su adicción día a día

Más adelante, Fernando Solabarrieta profundizó acerca de cómo es vivir con su adicción. “Es una lucha diaria contra ti (…) La lucha diaria es preguntarte ‘quién eres’, saber por qué tu cabeza te dice cosas que no entiendes, por qué estás pensando en cosas que no debieras pensar, por qué después de todo lo que ha pasado no está todo bien. Es muy difícil“, afirmó.

Finalmente, acerca de su rehabilitación, Fernando expresó: “La adicción tiene que ver con falta de madurez, con ser niños toda la vida. Y a veces te da hasta pena perder a ese niño“.