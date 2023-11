“Tengo una memoria fotográfica…”: Rubén deslizó que iría al panel de Gran Hermano a contar su verdad sobre Skarcita

Rubén Gutiérrez había prometido que haría un live muy pronto, luego de reaparecer en sus redes sociales tras su expulsión de Gran Hermano.

El exparticipante, que fue sacado del reality debido a las acusaciones de tocaciones indebidas por parte de Scarlette Gálvez, anunció que contaría su verdad.

Y ahora, en su transmisión, reveló parte de lo que tiene planeado, luego de que mantuviera silencio todas estas semanas.

“En noviembre estar en el panel de Gran Hermano. Ojalá me llamen pronto. Voy a comentar todo, con detalles, cómo fueron los hechos. Desde que llegó esa persona hasta la semana que estuve”, lanzó.

Rubén Gutiérrez y su video

Así, el excarabinero dejó claro que podría volver al programa, pese a que ya no tendría ni siquiera contrato tras lo ocurrido.

Y agregó “tranquilos, que va a salir (su versión). Cuando uno tiene valores y principios, son fundamentales. Después vamos a hablar de otros temas… Tengo una memoria fotográfica y eso me ha salvado mucho”.

Posteriormente, indicó que “voy a ser muy claro en noviembre. No estoy tan bien, pero ustedes me están dando las fuerzas para hacer este live (…) transparencia ante todo (…) cuando la caga, la caga; cuando no, no. Atentos en noviembre. Uno tiene valores y principios”.

Unos dichos que se sumaron a los que había dicho en una transmisión en TikTok, donde también expresó que “una persona, cuando uno es hombre, asume su culpa. Yo soy una persona que asume mucho la culpa cuando uno lo hace, pero cuando no, es fome”.

Y que “es fome cuando te acusan de algo que no hiciste”, frase con la que Rubén Gutiérrez dejó claro que seguiría defendiéndose luego de lo sucedido en Gran Hermano.