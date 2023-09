“Él sabía lo que estaba haciendo”: Revelan nuevo video de denuncia de Scarlette a Rubén en Gran Hermano

Es una denuncia que ha remecido a los fanáticos de Gran Hermano. Una que fue realizada por Scarlette Gálvez, una de las más nuevas jugadoras del reality.

Resulta que en la animada fiesta del día viernes, la joven se vio bailando bien feliz junto a Rubén, tratando de que este le siguiera el ritmo.

Y, el sábado en la mañana, los fanáticos del programa de CHV se sorprendieron al darse cuenta que ambos estaban durmiendo muy juntos en una de las camas, lo que dio pie para todo tipo de especulaciones y que incluso se empezara a hablar de un nuevo romance.

Sin embargo, por lo que se logró entender, esto habría ocurrido debido a que el Big Brother les pidió a todos los integrantes de su casa permanecer solo en una de las piezas, lo que habría generado que estuvieran juntos en uno de los aposentos, al igual que Hans y Mónica, que también lo estaban.

Las imágenes que complican la denuncia en Gran Hermano

Pero, las cosas tomaron otro curso, más complicado aún, cuando, en la transmisión de Pluto TV, se alcanzaron a ver reveladoras conversaciones respecto a esta cercanía.

De hecho, la más contundente fue una entre la misma Scarlette y Rubén, donde ésta le dijo “oye Rubén (…) lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo (…) puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo, para la…”.

🔴 SCARLETTE MOLESTA PORQUE RUBÉN LA TOCÓ MIENTRAS DORMIAN #GranHermanoCHV #TheLulosShow #LaResistenciaLulo Scarlette a Rubén: "oye Rubén (…) lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo (…) puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a… pic.twitter.com/L5SSCQ5gmh — Alee (@SoyAleeOrtiz) September 9, 2023

Y luego, un diálogo en la piscina, donde el excarabinero comentaba a Jorge y a Hans que “conté todo, si me dicen algo pediré la renuncia, no puedo estar así, en un ambiente así, creo que he sido el más respetuoso de todos, encuentro que me he acercado a todos”, dejando aún más dudas.

"conté todo, si me dicen algo pediré la renuncia, no puedo estar en un ambiente así creo que eh sido el más respetuoso de todos" el wn mentiroso y care raja ADMITE QUE ERES UN DEGENERADO Y UN ACOSADOR QLO#LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/dmP0gbQBo9 — 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) September 9, 2023

Una serie de declaraciones que hizo que los fanáticos del programa alzaran la voz en el cibermundo, pidiendo la inmediata intervención de la producción de CHV y la expulsión de Rubén.

Incluso, durante la tarde noche del sábado, nuevas imágenes del momento salieron a la luz. Y la cuenta de Twitch del usuario BigPelaoo analizó un momento clave, donde se observaría el instante en que el concursante habría tocado sin su consentimiento a su compañera.

“Él sabía lo que estaba haciendo”, acusó el anfitrión de la transmisión, haciendo ver a sus seguidores que el joven habría estado en más de un momento con los ojos abiertos mientras sus manos supuestamente se movían bajo las sábanas.

Una situación muy complicada para el programa de CHV, que mantuvo toda la jornada sabatina la transmisión cortada en Pluto TV y que, según algunas filtraciones de las mismas redes, ya habría sido denunciada en el confesionario por la joven.

🔴 EL CASO RUBEN (ACTUALIZACIÓN)🔴 Segun Mr Gio (quien filtro los hechos entre Pincoya y Fran), Skarcita fue al Confesionario a quejarse por el Acoso de Ruben hacia ella, lo que ha derivado en la apertura de un Caso, ¿Se viene Placa Directa o Expulsión?#LaResistenciaLulo pic.twitter.com/PhJbpdSxLV — #TheLulosShow MONICA 3331 (@gaaaaaaaaa4639) September 10, 2023

De esta forma, solo queda esperar la emisión del reality este domingo, en un capítulo donde Gran Hermano deberá hacerse cargo de la denuncia, mostrar las imágenes para aclarar cómo fue lo ocurrido e informar si existe o no algún tipo de sanción para Rubén y qué sucederá con Scarlette. Es lo que esperan los televidentes, ¿no?