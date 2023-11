“Amiga date cuenta”: Cariñoso gesto de Raimundo con Fran desató dudas de su romance con Alessia

Es una fotografía que estuvo dando vueltas por el cibermundo desde la noche del martes, cuando se celebró una nueva noche de Halloween. Una en la que aparece Raimundo Cerda, Alessia Traverso y Fran Maira, junto a un grupo de amigos en un carrete.

Los ex Gran Hermano aprovecharon su expulsión de la casa para pasarlo bien. Y se juntaron para disfrutar de una noche de disfraces y baile.

Así, en las cuentas de la Guagua Rusa, la aspirante a cantante y la oveja del reality de CHV se pudieron ver instantáneas y videos que compartieron, de una jornada nocturna muy animada.

Fran y Raimundo desatan dudas sobre Alessia

Sin embargo, pese a sus caras felices y su buena onda, hubo una imagen que llamó la atención y desató las dudas en redes sociales.

Sobre todo sobre la relación amorosa que estarían forjando Alessia y Rai, que tuvieron un acercamiento en el encierro.

Esto debido a que, en la escena, se ve al rubio abrazando de una forma muy cariñosa a Fran, poniendo la mano en su cadera.

Amiga, date cuenta, ese loco no te quiere la pulenta #GranConstanza pic.twitter.com/bsOSyAsIs4 — ❤️‍🔥Merenguito y conista (@blakip891) November 1, 2023

Un gesto que no sería extraño, de no ser porque ambos jóvenes también mantuvieron una relación, de tipo más sexual, durante tres años, vínculo que los fanáticos del programa no olvidan.

Por eso, varios llamaron a Traverso a percatarse de esto. “Amiga date cuenta” y “no se trata de confianza, sino de respeto”, fueron algunos de los comentarios.

encuentro más incomodo q la chucha q la alessia sea amiga de la fran sabiendo q se tiro al rai mil veces literalmente me MATO antes de estar en esa situación https://t.co/wNdxiEDq7G — j 🪩 (@jahvibess) November 1, 2023

Hablando de gente muerta en el reality: Ustedes se pololearian un wn que se ha culiado a su amiga durante mucho tiempo? Contexto: Alessia, Raimundo y Francisca #GranConstanza pic.twitter.com/r9ZZrsT9sQ — agú (@midnigghtrainz) November 1, 2023

La fran le tiene que haber echo el recorrido por la casa de Rai a la Alessia

Alessia: donde se haga el baño?

Fran: ay amiga yo te llevo La wea literal su amiga terminó comiéndose las sobras 🤢#granhermanoChv #GranHermanoChile #GranConstanza https://t.co/mIdeJMZiOE — SEBASTIAN al 3331 🌙 (@Editmoon77) November 1, 2023

Si mi pololo agarrarara de la cintura a una mina así yo me s wordeo delante de ellos para cambiar el transcurso de sus vidas para siempre https://t.co/NNbvBdbgaF — javi(ølenta) (@championbags) November 1, 2023

De esta forma, el cibermundo siembra las dudas sobre la relación de Alessia y Raimundo. ¿Durarán o tendrán problemas por su cercanía con Fran?