Rubén de Gran Hermano reapareció en sus redes: impactó con notorio cambio físico

El controvertido y cuestionado último episodio de Rubén Gutiérrez en Gran Hermano sigue siendo recordado por la audiencia de reality. El excarabinero fue expulsado del programa tras ser acusado por Scarlette de realizarle tocaciones sin su consentimiento mientras ella dormía.

De esta manera, ante las acusaciones de agresión sexual, la producción decidió tomar las medidas necesarias. Y el participante fue suspendido temporalmente y, finalmente, expulsado de forma definitiva del programa.

Al concursante ni siquiera se le permitió comentar su salida en el panel de Gran Hermano. Aunque, como se le puso fin a su contrato, sí se le permitió hablar con otros medios de comunicación.

Eso sí, sin olvidar, que a Rubén se le comunicó que iba a recibir los pagos acordados por su tiempo en el reality de Chilevisión.

El comunicado de Gutiérrez

Después de su salida, Rubén Gutiérrez se vio afectado tanto a nivel personal como en su imagen pública. En septiembre, compartió sus descargos en Instagram, donde reafirmó su inocencia y mencionó las dificultades emocionales que había experimentado tras las acusaciones.

“Estoy absolutamente destruido, mi imagen y dignidad se ha visto arruinada de manera irremediable estás últimas semanas. Y me hace sentir terrible lo mal que se ha hablado de mí y las mentiras que han querido instalar durante todo este tiempo”, escribió.

Y luego, agregó: “Desde que llegué a Chile he estado en aislamiento con mi familia. Especialmente mis dos hermanas que se han preocupado de cuidarme y darme contención, ya que aún me encuentro abatido emocional y moralmente. Todo esto ha sido shockeante para mí, me generó un trauma demasiado grande que aún no logro dimensionar, puesto que todo esto ha removido antiguas heridas, penas e inseguridades. Hoy en día siento rechazo de mí mismo, del contacto físico e incluso me incomoda que mis hermanas me abracen”.

La reaparición del excarabinero de Gran Hermano

Tras todo esto, Rubén Gutiérrez había mantenido silencio. Pero este lunes decidió retomar la vida pública y lo hizo en TikTok, donde subió una fotografía en la que aparece junto a su papá.

Una imagen en la que, además de sorprender por su retorno, también llamó la atención por su evidente cambio físico, viéndose, por ejemplo, bastante más delgado.

Rubén Gutiérrez, eso sí, optó por desactivar los comentarios de esta publicación. Posiblemente, para evitar los cuestionamientos y ataques por su polémica salida de Gran Hermano.