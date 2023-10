“Solo escucharon a la mujer esa y no a él”: Mónica defiende a Rubén un mes después de su expulsión de “Gran Hermano”

En las últimas semanas, se ha sabido del reingreso de varios exparticipantes de Gran Hermano Chile producto del repechaje. Y una que postuló para volver al reality de Chilevisión, fue Mónica Ramos, de 77 años. Y ella, recientemente, también hizo un live en el que manifestó su apoyo a Rubén Gutiérrez, un mes tras que este excarabinero fuera expulsado del reality tras ser acusado de realizar tocaciones contra Scarlett.

“Lo quiero, lo quiero todavía. Lo quiero mucho. Encontré injusto, pero muy injusto el hecho de que no hayan llamado a los dos. No sé por qué solo escucharon a la mujer esa y no a Rubén. A Rubén lo condenaron al tiro, al tiro, sin preguntar, sin nada. Entonces eso me dolió mucho“, dijo Mónica en una transmisión que grabó en su casa.

Ustedes ayer apenados porque la señora Mónica necesita dinero Mientras tanto la señora Mónica: “encontré injusto el hecho de que no los hayan llamado a los dos, no sé por qué solamente escucharon a la mujer esa y no a Rubén” #GranHermanoCHV #LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/SC5Ah3Xc4q — Alee (@SoyAleeOrtiz) October 12, 2023

El caso de Rubén

Ha transcurrido aproximadamente un mes desde que en Gran Hermano Chile se anunció la expulsión de Rubén Gutiérrez. El excarabinero de 26 años tuvo que salir del reality de Chile tras ser acusado de tocaciones indebidas a Scarlette Gálvez.

Las acusaciones de Scarlette Gálvez sobre el comportamiento inapropiado de Rubén Gutiérrez mientras ella dormía desencadenaron un conflicto que llevó a su separación de los demás concursantes. Finalmente, su expulsión se confirmó durante el programa en horario estelar al día siguiente.

Debido a esta situación, Rubén no tuvo la oportunidad de aparecer en el panel de Gran Hermano para comentar su salida. A diferencia de los participantes previamente eliminados en el reality, Rubén fue separado de la producción y, por lo tanto, no pudo compartir su experiencia en el programa.

Sin embargo, se le permitió que hablara con los medios de comunicación. Aunque no a través de Chilevisión, el canal que transmite el programa. Por último, a pesar de su expulsión y la causa de esta, Rubén Gutiérrez recibirá los pagos acordados por su tiempo en la casa de Gran Hermano.