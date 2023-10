“Me dio lástima”: Luis Mateucci no suelta a Arturo Longton tras su enfrentamiento en “Tierra Brava”

El episodio más reciente de Tierra Brava estuvo marcado por una intensa pelea entre los participantes Luis Mateucci y Arturo Longton. La confrontación se originó en la cocina del programa, donde las palabras subieron de tono rápidamente.

La discusión comenzó cuando Mateucci criticó a Longton. “Estás durmiendo y dices ser estratega de un reality“. Ante lo que Arturo Longton respondió: “Tú has estado en puras hueás de pareja, donde lo único que hacías era agarrar y ninguna hueá más. No me vengas a huear a mí. Tienes un ego tremendo y no hacís ninguna hueá“. Tras ello, la tensión aumentó cuando comenzaron a hablar sobre sus egos, con Longton afirmando ser una persona carismática y Mateucci solicitando ejemplos de su carisma.

La disputa se volvió tan intensa que ambos se levantaron de la mesa y se desafiaron a arreglar sus diferencias fuera de la vista de las cámaras. La discusión continuó en otro lugar de la casa-hacienda, ante lo que otros participantes del programa intentaron calmar la situación.

Lo que dijo Mateucci tras su pelea con Longton

Posteriormente, en conversación con ADN.cl, Luis Mateucci se refirió a su confrontación con Arturo Longton. “Bueno, de Arturo encuentro que claramente entró con un papel hacia mí porque fui el único que no saludó. Estuvo dos días buscándome, lo medí dos días y al tercero ataqué porque también me buscó atacar. Y ahí quedó como pobrecito, quedó todo torcido, ya está grande“, comentó.

“Y hoy te puedo decir que ya me da hasta un poco de cosita, después de esta pelea me dio lástima. La palabra no sé si es lástima porque tener lástima a una persona no es lindo, pero sí lo vi muy mal. Él quedó mal a raíz de esta pelea, que él la buscó. No es un chico para pelear, claramente se trajo un papel de afuera que no es él y le jugó una mala pasada porque estuvo mal él, yo no”, añadió.

Tras ello, el argentino reveló que le fue a pedir disculpas al ex La Granja. “A mí sí me dio como cositas, dije ‘puta de verdad este loco qué le pasa’ y me dan ganas de acercarme, le voy a pedir disculpas, ya había pasado, quedé tranquilo. Encuentro que es un ‘buenorro’, o sea, ya es un hombre. Y es un ‘buenorro’, duerme todo el día, no sé cuál es la gracia, porque él dice que su gracia es dormir, pero no lo encuentro ni chistoso, ni gracioso. Se mira todo el día al espejo…”, expuso.

“Puta, lo tengo muy calculado. Ya no podré pelear con él porque ya lo que te digo, me da para bien ya, ¿entendés? Me río. Me da las cosas hasta para uno hacerle bullying, pero no es mi caso. No le hago bullying porque lo veo que es bueno“, complementó.

Finalmente, acerca de Arturo Longton, Luis Mateucci señaló que “se equivocó, entró con un papel de afuera como para buscarme una pelea a mí y nada más. Pero se ve que es buen tipo, ¿me explico?“.