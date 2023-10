“Tienes un ego tremendo y no haces nada”: Arturo Longton y Luis Mateucci protagonizan tensa pelea en “Tierra Brava”

El episodio más reciente de Tierra Brava fue escenario de una pelea intensa entre los participantes Luis Mateucci y Arturo Longton. La discusión se desató durante una conversación en la cocina, donde las palabras subieron de tono rápidamente.

Todo comenzó con Luis Mateucci criticando a Longton. “Estás durmiendo y dices ser estratega de un reality”, afirmó. En respuesta, Arturo Longton no se quedó atrás y arremetió contra Mateucci. “Tú has estado en puras hueás de pareja, donde lo único que hacías era agarrar y ninguna hueá más. No me vengas a huear a mí. Tienes un ego tremendo y no hacís ninguna hueá”, respondió el ex La Granja.

Las palabras se intensificaron, y Mateucci retó a Longton, preguntándole si él no tenía un ego, a lo que Longton respondió que sí. “Pero soy un hueón carismático”, contestó Arturo Longton. Y tras ello, Mateucci insistió: “¿Carismático de qué? Decime algo de carisma que tengas”.

Casi se van a las manos

Ambos participantes se levantaron de la mesa y se enfrentaron, mientras otros miembros del reality intentaban separarlos. La tensión continuó cuando Longton le propuso a Mateucci arreglar las cosas fuera de la vista de las cámaras. “Tu ego es tan grande que dices que yo vine acá para hacerte algo a ti. Trabajo para no ser así como vos, hueón. Te creís la guinda de la torta po hueón”, le cuestionó Arturo Longton al argentino, quien le alegó que cuando llegó a Tierra Brava saludó a todos menos a él.

La pelea pasó de la cocina a otro lugar de la casa-hacienda, donde los ánimos seguían caldeados. Luis Mateucci acusó a Arturo Longton de tener un ego desmedido, mientras Longton le respondía que se fuera de allí. Finalmente, algunos participantes del programa intentaron calmar la situación, quedando divididos entre apoyar a Longton y a Mateucci.